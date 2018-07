vor 18 Min.

Gold und Bronze für das KSC-Talent

Jakob Stade wartet bei den bayerischen Meisterschaften in Kitzingen mit beeindruckenden Leistungen auf. In seiner Paradedisziplin holt er den Titel.

Von Andreas Greppmeir

Mit großen Erwartungen machte sich Jakob Stade vom Kissinger SC zusammen mit seiner Trainerin Sabine Radke auf den Weg ins unterfränkische Kitzingen. Im Sickergrundstadion wurden dort die bayerischen Meisterschaften der U23 und U16 ausgetragen.

Jakob Stade (M15), der eine großartige Saison läuft, hatte nicht nur über die 800 Meter die Qualifikationsnorm erfüllt, auch über die 300 Meter war er startberechtigt.

Am ersten Abend stand zunächst das Rennen über die zwei Stadionrunden an. Hier ging Jakob sogar als Favorit ins Rennen, da er die beste Qualifikationszeit vorweisen konnte, und wurde entsprechend im stärksten Zeitlauf gesetzt.

Jakob Stade lief von Beginn an sein eigenes Tempo und konnte schon nach 200 Metern einen deutlichen Vorsprung auf das Feld herauslaufen. Die erste Runde absolvierte er in starken 60 Sekunden und hatte damit die Verfolger weit abgeschüttelt. Auf den letzten 100 Metern konnte der KSC-Läufer sogar etwas Tempo herausnehmen, um sich für den nächsten Wettkampftag zu schonen. In einer Top-Zeit von 2:06,43 Minuten überquerte Jakob Stade die Ziellinie und konnte sich somit über den bayerischen Meistertitel freuen und bei der Siegerehrung die Goldmedaille in Empfang nehmen. Die Silbermedaille ging an Robin Frisch (LG Hersbrucker Alb, 2:11,10) und Bronze an Julian Trabert (TSV Hausen/Röhn, 2:11,35).

Tags darauf stand am Nachmittag für Jakob Stade das 300-Meter-Rennen an. Auch hier konnte er sich aufgrund der zweitbesten Meldezeit berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. Der KSC-Athlet ging im letzten und schnellsten Zeitlauf an den Start.

Er lieferte auch hier ein starkes Rennen ab. Nach dem Vortag waren die Oberschenkel zwar noch etwas übersäuert, dennoch durfte sich Jakob Stade nach sehr guten 38,05 Sekunden über den dritten Platz freuen. Er musste lediglich Jan-Niclas Witzke von der LG Region Landshut (37,29 Sekunden) und Avait Nair von der LG Telis Finanz Regensburg (37,30) den Vortritt lassen.

So stand Jakob Stade gleich zweimal auf dem Siegertreppchen in Unterfranken. Sabine Radke war mit ihrem Schützling jedenfalls mehr als zufrieden und beide freuen sich nun auf die deutschen Jugendmeisterschaften Mitte August in Wattenscheid.

