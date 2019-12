vor 24 Min.

Gospels zum Advent

Chor der Militärseelsorge singt in Mering

Fabian Schäfer gastiert mit dem Gospelchor der Evangelischen Militärseelsorge in der Meringer St.-Johanneskirche. Nach dem Auftritt gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt und im Freien Glühwein, Kinderpunsch und Bratwürste.

Es ist Tradition, dass in der St.-Johanneskirche am zweiten Adventssonntag um 17 Uhr ein Weihnachtsgospelgottesdienst stattfindet. In diesem Jahr wird nach einem Jahr Pause der Gospelchor der Evangelischen Militärseelsorge aus dem Lechfeld nach Mering kommen.

Chorleiter Fabian Schäfer wird den Chor wie immer auf dem E-Piano begleiten und seine eigenen Arrangements mitbringen.

Nach dem Gottesdienst gibt es einen Adventsmarkt mit Weihnachtsgebäck, Strick- und Bastelarbeiten. Der Erlös kommt dem neuen Gemeindehaus zugute. Um noch mit den Chormitgliedern und den anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen, bietet das Team mit den Konfirmanden Bratwurstsemmeln, Glühwein und Kinderpunsch auf dem neuen Hof an.

Um einen guten Platz zu bekommen, wird den Besuchern geraten, etwa gegen 16.30 Uhr schon da zu sein. Erfahrungsgemäß wird es immer sehr voll. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. (hese)

Themen folgen