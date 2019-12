vor 37 Min.

Hier gehen die Kinder noch zur Knöpflesnacht

Schmiechen pflegt einen vom Aussterben bedrohten Brauch.

Diese Woche, am letzten Donnerstag vor dem Weihnachtsfest ist es wieder soweit. Dann gehen die Schmiechener Kinder von Haus zu Haus und sagen ihren Vers auf: „Heut ist heilige Knöpflesnacht – wer nichts gibt, der ist nicht brav.“

Es ist ein alter, beinahe vergessener bayerischer Brauch, der aus Zeiten der Armut stammt, als mittellose Menschen auf der Suche nach Lebensmitteln an den Türen der Nachbarn klopften. In Schmiechen ist diese Tradition noch nicht eingeschlafen und die Kinder sind an den Haustüren willkommen.

Manche Kinder haben auch einen längeren Spruch auswendig gelernt, der da heißt: „Wir kommen und klopfen und sagen an, dass Christus der Herr bald kommen kann. Und wenn er kommt, ist Heil im Haus. Holla, Holla, komm heraus.“ Egal ob kurzer oder langer Vers. An den Haustüren bekommen die Kinder eine Kleinigkeit in ihr Säckchen. Manchmal eine Mandarine oder Schokolade, an mancher Tür vielleicht auch ein bisschen Geld.

Und die Schmiechener hoffen, dass dieser Brauch noch lange von Generation zu Generation weitergegeben wird.

