09:13 Uhr

Hunderte Euro Schaden durch Graffiti in Kissing

Schaden durch Graffiti in Kissing.

Ein Unbekannter hat eine Kanalpumpe in Kissing mit Graffiti besprüht und dadurch 600 Euro Schaden angerichtet.

In Kissing hat jemand eine Kanalpumpstation mit Graffiti besprüht. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Samstag oder Sonntag in der Buchenstraße.

Dabei entstand ein Sachschaden von 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)