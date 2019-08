vor 19 Min.

In der Trauer den Weg zur eigenen Mitte finden

Angebot des St.-Afra-Hospizes in Friedberg

In die fünfte Runde geht das St.-Afra-Hospiz mit seinem Angebot für Trauernde am Samstag, 31. August. Von 10 bis 12 Uhr trifft sich die Gruppe in den Friedberger Räumen des Hospizes in der Bahnhofstraße 28, direkt im Gebäude des Friedberger Bahnhofs. Die Veranstaltung des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes richtet sich an Menschen aus dem gesamten Landkreis, die einen nahen Angehörigen verloren haben und das Bedürfnis haben, sich zusammen mit Gleichgesinnten mit ihrer Trauer auseinanderzusetzen.

Während beim vergangenen Treffen der Sommer und seine Leichtigkeit impulsgebendes Thema waren, stehen bei der nächsten Zusammenkunft die Ferienzeit und ihre Chance zur inneren Einkehr im Mittelpunkt. Rundherum sind viele Freunde, Bekannte und Nachbarn weggefahren, Vereinstätigkeiten und andere gesellschaftliche Angebote ruhen im August. Dies bietet den Trauernden die Chance, sich auf sich selbst zu besinnen und Einkehr in der eigenen Mitte zu halten.

Impulse für einen Weg dorthin erhalten die Teilnehmer von der Friedberger Hospizkoordinatorin Christine Schwarz-Marinkovic und Angela Asam. Beide sind ausgebildete Trauerbegleiterinnen wie ihre beiden Kolleginnen, die das Treffen im Juni durchführten. Einige Teilnehmer der vergangenen vier Treffen wollen wieder mit dabei sein und freuen sich zusammen mit den Gruppenleiterinnen auch auf neue Gesichter. „Es gibt immer einen sehr guten Austausch untereinander“, freut sich Schwarz-Marinkovic. „Unsere Aufgabe sehen wir darin, den Trauernden Impulse zu geben zum Nachdenken und Hinspüren, was einem in der eigenen Trauer guttun könnte. Denn Trauer ist eine ganz individuelle Angelegenheit, die keinen Vorgaben folgt.“ (jojo)

Für die Teilnahme am 31. August wird eine Anmeldung erbeten unter Telefon 0821/21702416. Das nächste Treffen im Rahmen des Angebots „Lichtblicke in der Trauer“ findet dann am 26. Oktober statt.

