Kissing

vor 50 Min.

Autofahrerin rammt in Kissing geparkten Wagen

Eine Autofahrerin fährt am Dienstag in Kissing ein anderes Fahrzeug an. Dabei entsteht ein hoher Sachschaden.

In Kissing war eine 20-Jährige am Dienstag in der St.-Bernhard-Straße unterwegs. Laut Polizei fuhr sie gegen 7.45 Uhr in einen geparkten Pkw. Der dabei entstandene Sachschaden liegt bei etwa 7000 Euro. (AZ)

