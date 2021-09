Verschwundene Tiere: Michaela Preyl verschafft Besitzern Gewissheit

Plus Die Kissinger Tierschützerin Michaela Preyl liest die Chips von verunglückten Tieren aus. So ermöglicht sie den Besitzern, Abschied zu nehmen.

Katzen- und Hundebesitzer leiden Höllenqualen, wenn der geliebte Vierbeiner weggelaufen ist und spurlos verschwindet. Die meisten suchen nach ihrem Schützling, laufen die Gegend ab und hängen Zettel auf. Manchmal bleiben sie aber dabei erfolglos. Wenn die Tierbesitzer nicht erfahren, was mit ihrem Hund oder ihrer Katze passiert ist, empfinden das viele als als sehr belastend. Selbst die Nachricht, dass das Tier überfahren wurde, verarbeiten manche psychisch besser. "Die Wahrheit tut oft weh, aber die Ungewissheit bringt einen um", sagt Michaela Preyl. Die Kissinger Tierschützerin setzt sich daher dafür ein, den Besitzern Gewissheit zu verschaffen.