Kissing diskutiert über Parkplätze an der Bachernstraße

Das Parken an der Bachernstraße stellt für den durchfahrenden Verkehr auf der sehr befahrenen und unübersichtlichen Kreisstraße ein Problem dar.

Plus Viel Verkehr herrscht auf der Ortsverbindungstraße von Ottmaring nach Altkissing. Der Ausbau der Kreisstraße sorgt immer wieder für Diskussionen.

Von Heike John

Ein Anlieger in der Bachernstraße plant einen Dachausbau, um im Obergeschoss eine weitere Wohneinheit zu schaffen. Die Ausbaupläne haben zur Folge, dass zu der bestehenden Doppelgarage zwei weitere Stellplätze nachgewiesen werden müssen. Sollte der Stellplatznachweis nicht erfüllt werden, könne in Ausnahmefällen ein Ablösevertrag abgeschlossen werden, so entnahmen die Mitglieder des Kissinger Bau- und Werksausschusses ihren Unterlagen. Dies sorgte für einige Nachfragen aus dem Gremium.

Bauamtsleiter Alfred Schatz erklärte dazu, dass die beiden erwähnten Stellplätze nicht auf dem eigenen Grund seien. Zurückgeführt wird dieser Umstand auf eine Vereinbarung aus dem Jahre 1978, nach der der nötige Grund noch zu einem späteren Zeitpunkt hinzugekauft werden sollte, was aber nie vollzogen wurde. Der Eigentümer habe aber damals auf diese Vereinbarung vertrauen können, betonte Schatz. Da die Bachernstraße aber in naher Zukunft saniert werden soll, wurde nun die Vereinbarung getroffen, dass die Stellplätze zunächst abgelöst werden können.

Ein Parkverbot hat man bereits erstellt

"Einen vernünftigen Ausbau der Kreisstraße wollen wir uns nun nicht verbauen, dem Bauwerber aber trotzdem die Möglichkeit geben, Eigentum zu schaffen", erklärte Bürgermeister Reinhard Gürtner in der Sitzung. Ludwig Asam (Grüne) sah an dieser Stelle ein großes Problem, da auch vom Nachbargrundstück viele Autos auf der Straße parken würden. "Es ist ja eine Kreisstraße und die parkenden Autos werden immer mehr", äußerte er seine Befürchtung. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite habe man schon ein Parkverbot erstellt.

Der Verkehr auf der Ortsverbindungstraße von Ottmaring nach Altkissing sorgt immer wieder für Diskussionen. Bild: Heike John

Genauso sah es auch Petra Pfeiffer (SPD). "Wir haben das Problem an der Kreisstraße ja schon mehrfach erlebt. Die Problematik, die gerade die Landwirte da oben haben, verschärft sich", betonte sie und schlug einen erweiterten Beschluss vor. Nach Sanierung der Kreisstraße könne ja dann an den Antragsteller verkauft werden und der Verkauf des Grundstücks mit der Ablöse verrechnet werden. Vorerst für einen Ablösevertrag sprach sich auch Franz-Xaver Sedlmeyr (CSU) aus. "Wir wollen, dass eine Bebauung stattfinden kann, Parkplätze sind ja dann vorhaben." Hier stimmte auch Katharina Eigenmann (Grüne) zu. "Wir haben das Mittel der Ablöse, und das kann man durchaus einsetzen", fand sie.

Der Vorschlag der Verwaltung sei zielführend, aber es sollte dem Bauwerber klar sein, dass er bei einem Ausbau zunächst einmal Stellplatznöte habe werde. Als Architektin äußerte sich die Grünen-Politikerin auch zum geplanten Bauvorhaben mit Errichtung von zwei Gauben, zwei Balkonen und einer Außentreppe. Das bestehende Gebäude hat zwei Vollgeschosse und ein Satteldach mit einer Dachneigung von 30 Grad. Auf der Westseite des Gebäudes soll eine Außentreppe mit Balkon zum Dachgeschoss errichtet werden. Auf der Südseite des Gebäudes wird auf der rechten Seite eine Dachgaube mit einer Breite von zwei Metern errichtet. Auf der linken Gebäudeseite zum Süden hin wird ein Zwerchgiebel mit einer Breite von vier Metern errichtet, der den Zugang zu einem Balkon ermöglicht. "Wir sehen hier eine Dachneigung, die knapp an der Grenze und für Gauben gerade noch möglich ist, wenn diese gut gemacht sind und sich dem Gebäude unterordnen", so urteilte sie als Fachfrau. Insofern spreche nichts dagegen, und so wurde dem Bauvorhaben schließlich nach längerer Diskussion zugestimmt.

