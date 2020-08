vor 51 Min.

Kissing will wissen, was sich die Senioren wünschen

Die Gemeinde Kissing hat 1100 Bürger im Alter von über 65 Jahren angeschrieben. Worum es geht.

Die Gemeinde Kissing versendet in diesen Tagen rund 1100 Fragebögen an per Zufall ausgewählte Bürger über 65 Jahre. Zusammengestellt wurde der Fragebogen durch das neue Seniorenbüro in Kissing, das im Mehrgenerationenhaus mit untergebracht ist und von Brigitte Dunkenberger geleitet wird. Die Gemeinde setzt neue Schwerpunkte in die Seniorenarbeit und kooperiert hier eng mit dem Seniorenbüro.

Um die Situation der älteren Mitbürger abzubilden, ihre Wünsche und Ansprüche aber auch die Bedürfnisse und Schwierigkeiten zu erfahren, wurde nun die Fragebogenaktion gestartet. „Ich hoffe auf einen großen Rücklauf der Fragebögen“, sagt Bürgermeister Reinhard Gürtner, „denn das ist eine gute Methode um festzustellen, wo die Gemeinde Verbesserungen angehen und Hilfestellung geben kann.“ Nach Auswertung der Fragebögen wird das Ergebnis im Gemeinderat vorgestellt und beraten.

Seniorenbeauftragter Peter Wirtz ist Ansprechpartner in Kissing

Auch der vom Gemeinderat bestellte Seniorenbeauftragte Peter Wirtz ist Ansprechpartner der Senioren in Kissing und in seiner Funktion auch ihr Vertreter im Gemeinderat. Die Aktion läuft bis zum 31. August 2020. Bis dahin können die Fragebögen im Briefkasten des Rathauses eingeworfen oder per Freiumschlag zurückgesandt werden.

