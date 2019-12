09:00 Uhr

Kissings hat jetzt eine Umweltschule

Mit zwei Projekten zum Naturschutz sichern sich die Kinder der Grundschule die Auszeichnung.

In diesem Jahr hat die Grundschule Kissing als einzige reine Grundschule im Landkreis die Auszeichnung „Umweltschule in Europa/Internationale Nachhaltigkeitsschule“ erhalten. Verliehen wird diese Ehrung vom Bayrischen Umwelt- und Kultusministerium.

Um die Auszeichnung zu erhalten, mussten zwei Projekte zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit bearbeitet werden. Darin soll Wissen über globale Zusammenhänge und Herausforderungen vermittelt werden – etwa Klimawandel, Umweltschutz und Biodiversität. Die Grundschule Kissing hat sich dafür mehrere Wochen lang intensiv mit den negativen Auswirkungen von Plastik auf die Umwelt beschäftigt.

Kissings Grundschule hat zwei Umwelt-Projekte ausgearbeitet

Das Projekt sollte dazu anregen, sich über Plastikvermeidung Gedanken zu machen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man in verschiedenen Bereichen auf Kunststoff verzichten kann. Schnell einigten sich die Schüler auf verschiedene Punkte – seien es Mehrwegbehälter anstelle von Einwegflaschen oder Stofftaschen statt Plastiktüten. Besonders beeindruckt zeigten sich die Kinder von den Vorträgen der Meeresschutzorganisation „Sea Shepherd“, die unter anderem vermittelt, welch fatale Folgen Plastik für Meereslebewesen hat.

Umweltschule in Europa 1 / 2 Zurück Vorwärts Projekt Das Programm startete 1994 in Hamburg mit acht beteiligten Schulen. Inzwischen wurden mehr als 800 Schulen ausgezeichnet. In Bayern vergeben das Bayrische Umwelt- und Kultusministerium den Titel „Umweltschule in Europa“.

Jury Über die Vergabe des Titels entscheidet eine Jury aus Vertretern des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen sowie des LBV als Koordinator dieser Auszeichnung.

In einem zweiten Projekt hat sich die Schule dem Thema „Wildbienen“ gewidmet. Diese sind nicht nur enorm wichtig für das Ökosystem, da die einen Großteil aller Pflanzen bestäuben, sie sind auch bedroht – 53 Prozent aller in Deutschland lebenden Wildbienenarten sind gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Bei diesem Thema arbeitete die Schule mit ihrem außerschulischen Kooperationspartner, der Tierschutzorganisation AG Tierrechte, zusammen. Vorträge informierten die Schüler über das Leben der Insekten, während sie in einem Workshop lernten, was eine gute von einer schlechten Wildbienen-Nisthilfe unterscheidet. Ihr Wissen durften sie dann anwenden und selbst einfache Nisthilfen bauen. So lernten die Kinder viel über bedrohte Insekten und Möglichkeiten, wie man ihnen helfen kann.

