Krach am Spielplatz: Die Stadt ist mitverantwortlich

Plus Wenn Jugendliche die Nachbarschaft an der Schützenstraße terrorisieren, liegt das auch am Tun und Lassen der Friedberger Politik.

Um es ganz deutlich zu sagen: Was sich einige Jugendliche gegenüber der Nachbarschaft an der Schützenstraße erlauben, hat mit Spaß nichts zu tun. Durch Lärm, Geschrei und andere Unflätigkeiten 26 Polizeieinsätze innerhalb von drei Monaten - also fast an jedem dritten Tag - zu provozieren, dafür gibt es nur ein Wort: Terror. Wenn die Friedberger Stadtverwaltung also hartes Durchgreifen mithilfe einer Security ankündigt, dann hat das seine volle Berechtigung.

Themen folgen