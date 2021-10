Pflegestützpunkte: Eine wichtige Hilfe im Behördendschungel

Plus Viele Menschen überfordert es, sich mit den vielen Vorgaben, aber auch Hilfsangeboten rund um das Thema Pflege auseinander zu setzen.

Viele Menschen gehen der Auseinandersetzung mit Themen wie Altern, Krankheit und Pflegebedürftigkeit lieber aus dem Weg. Wenn es dann soweit ist, jemand ein Pflegefall wird, kommt zu der emotionalen Belastung die Kräfte zehrende Auseinandersetzung mit Behörden und Anträgen. Der Landkreis tut gut daran, sein Hilfsangebot aufzustocken.