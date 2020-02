vor 23 Min.

Konfistunde in der Werkstatt

In der Schreinerei Fleig Kreuze zu gestalten gehört zur lieb gewonnenen Tradition der Konfirmanden.

Gruppe gestaltet Kreuze in Mering

Eine ganz besonders anschauliche Gruppenstunde absolvierten 25 Jugendliche der evangelischen St. Johannes-Gemeinde in Vorbereitung auf ihre Konfirmation. Traditionell laden Michael und Kilian Fleig die jungen Gläubigen jedes Jahr für einen Samstagvormittag in ihre Schreinerei in Mering.

In der Schreinerei dürfen die Konfirmanden ganz nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen ein individuelles Kreuz gestalten. „Dies ist eine seit über zehn Jahren praktizierte Besonderheit, die wohl sonst keine Pfarrgemeinde bieten kann“, freut sich Pfarrerin Marion Sichert.

Sichert lobte den Einsatz von Michael Fleig unter Mithilfe seiner Tochter Veronika Wenzel und deren Ehemann Christian Wenzel, die auch engagierte Gemeindemitglieder in St. Johannes sind. „Nachdem wir uns im wöchentlichen Konfirmations-Unterricht mit der Passionsgeschichte und der Bedeutung des Kreuzes beschäftigt haben, macht es den Jugendlichen besonders viel Spaß, auch noch ihr persönliches Kreuz schreinern zu dürfen“, erklärte die Pfarrerin mit Blick auf die jungen Gläubigen.

Unter fachkundiger Anleitung zwischen Hobelbank und Stichsäge legten die 13- und 14-Jährigen mit viel Elan los. In der Gestaltung konnten sie zwischen zwei Möglichkeiten wählen. Die einen formten auf handwerkliche Weise ein Kreuz aus zwei Holzstücken und konnten dabei auch verschiedene Holzarten kombinieren. Hierbei musste gesägt und gestemmt werden.

Die anderen Teilnehmer sägten ein Kreuz aus Holz aus und gestalteten es im Anschluss auf künstlerische Art und Weise. Auch dafür wurden verschiedene Techniken angeboten wie das Bemalen oder das Verzieren mit Mosaiksteinen, die Collagetechnik oder auch das Auftragen von Mustern mit dem Brenneisen. (jojo)

Themen folgen