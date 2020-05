vor 18 Min.

Kratzer an in Mering geparktem Opel

Eine junge Frau stellt ihren Opel am Dienstagmorgen in Mering ab. Als sie wiederkommt, erlebt sie eine böse Überraschung.

Eine junge Frau stellte am Dienstagnachmittag Kratzer an ihrem in der Meringer Kirchstraße abgestellten Pkw fest. Die 20-Jährige hatte ihren Opel am Morgen am rechten Fahrbahnrand abgestellt und keine Benachrichtigung über den etwa 2000 Euro hohen Schaden an der linken hinteren Fahrzeugseite ihres grauen Autos vorgefunden.

Schaden an in Mering geparktem Auto: Polizei sucht nach Zeugen

Nach Angaben der Friedberger Polizei hat sich der Täter nach seinem Unfall einfach entfernt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

