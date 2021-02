vor 18 Min.

Künftig gilt ein Halteverbot in der Kanalstraße in Mering

Derzeit wird geprüft, ob der Fußgängerüberweg in der Kanalstraße in Mering durch eine Querungshilfe ersetzt und somit sicherer werden könnte.

Plus In der Meringer Kanalstraße geht es oft eng zu: Die Straßenränder sind zugeparkt, Feuerwehr und Krankenwagen kommen kaum durch. So soll es besser werden.

Von Heike John

Für Feuerwehr und Krankenwagen ist die Kanalstraße in Mering ein rotes Tuch. Beidseitig oder versetzt parkende Autos behindern den Rettungsdienst in diesem strategisch wichtigen und stark frequentierten Straßenabschnitt enorm. Feuerwehr und Rotes Kreuz traten deshalb an die Verwaltung heran mit der dringenden Bitte, Abhilfe zu schaffen. Darum soll künftig in der Kanalstraße ein durchgehendes Halteverbot gelten.

Als Ursache für die zugeparkten Straßenränder wird die begrenzte Anzahl markierter Parkflächen im gesamten Paarangerweg ausgemacht. Aus diesem Grund habe sich der ruhende Verkehr in den Bereich der Kanalstraße verschoben, so erläuterte Bürgermeister Florian Mayer in der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses. Auch für den regulären Pkw-Verkehr entstehen dadurch oft Durchfahrtsprobleme, insbesondere bei Gegenverkehr.

Neue Querungshilfe für die Kanalstraße in Mering angedacht

Im Zusammenhang mit der oft geführten Diskussion über die Schulwegsicherheit schlägt die Verwaltung zudem vor, südlich des Kreuzungsbereiches des Paarangerwegs bzw. der Schulstraße den bestehenden Fußgängerüberweg durch eine Querungshilfe zu ersetzen. Die zu querende Straße werde dadurch halbiert und in zwei Abschnitte unterteilt, was besonders für Kleinkinder von Vorteil wäre. Im Mittelteil der Straße ergebe sich dann zudem ein geschützter Wartebereich.

Die Querungshilfe könnte auch mit dazu beitragen, die Geschwindigkeit der fahrenden Kraftfahrzeuge zu reduzieren und so die Sicherheit erhöhen. Eine Einschränkung dieses Vorschlags lieferte Bürgermeister Florian Mayer jedoch im Rahmen der Erörterung selbst. Sollte man sich für eine Querungshilfe genau an der Stelle des Fußgängerüberwegs entscheiden, besteht die Problematik, dass ein Lkw aus der Schulstraße nicht mehr in Richtung Süden abbiegen könnte.

Wäre die Verkehrsinsel ein Hindernis für Feuerwehrautos und Traktoren?

Auch für die möglichst schnell passierenden Einsatzkräfte könne eine Querungshilfe ein Verkehrshindernis darstellen, so gab Berufsfeuerwehrmann Stefan Kratzer (Grüne) zu bedenken. Hier stimmte Georg Resch (CSU) zu und nannte die Querungshilfe an der Münchner Straße als Beispiel. Landwirtschaftsmeister Peter Ludwig (UWG) sprach sich für die Verkehrsinsel aus und berichtete aus eigener Erfahrung, dass es mit den landwirtschaftlichen Maschinen kein Problem bereite, die Insel zu umfahren.

Auch Florian Mayer zeigte sich wegen der Bedenken überrascht, da er doch mit dem Meringer Feuerwehrkommandanten Andreas Regau eigens Rücksprache gehalten habe.

Paul Kuhnert (UWG) stieß zudem auch die Überlegung an, ob ein aus der Schulstraße kommendes Müllauto noch abbiegen könne. Letztendlich einigten sich die Bauausschussmitglieder darauf, sich bei einer gemeinsamen Vor-Ort-Besichtigung im Vorfeld der nächsten Sitzung Klarheit über den Nutzen einer Verkehrsinsel zu verschaffen.

