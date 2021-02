vor 30 Min.

Lämmchen geboren: Wolliger Nachwuchs auf Gut Mergenthau

Plus Monika Fottner und Ulrich Resele züchten Shropshire-Schafe und setzten sie gezielt für die ökologische Bewirtschaftung ein. Nun gibt es erstmals Nachwuchs.

Von Christine Hornischer

Die Shropshire-Schafe, eine ganz besondere Schafrasse aus der gleichnamigen englischen Grafschaft, werden auf Gut Mergenthau zur Pflege von Christbaumkulturen eingesetzt. Seit zwei Jahren vertraut Landwirt Ulrich Resele seinen Schafen statt dem Rasenmäher, da bekanntlich im Öko-Landbau chemische Schädlingsbekämpfungsmittel verboten sind. Aber in dem Moment, da die wollig weißen Lämmchen mit ihren braunen Gesichtern geboren werden, bleiben sie im Stall. "Wir freuen uns sehr, wenn der Nachwuchs gesund und kräftig zur Welt kommt", so Gutsherrin Monika Fottner.

Mergenthau: Die einzigen Schafe, die keine Bäume anfressen

Ausgewachsen werden die Schafe bis zu 80 Zentimeter groß. Ganze 120 Kilogramm kann ein ausgewachsener Bock wiegen, was man bei den kleinen Lämmchen gar nicht glauben mag. Die Besonderheit an den Shropshires: Von allen Schafrassen, die es auf der Welt gibt, ist das Shropshire das einzige Schaf, das bei richtiger Haltung weder Nadelbaumtriebe noch Obstbaumrinde verbeißt. Deshalb sind sie in der Pflege von Weihnachtsbaumkulturen sehr beliebt.

"Da wir zwischen den Christbäumen Untersaaten zur Düngung und eine Bienenweide säen, hatten wir ein großes Problem mit Mäusen, die sich im Klee gut verstecken konnten und die Wurzeln der Christbäume angeknabbert haben", erklärt Landwirt Ulrich Resele. Durch das Umherlaufen der Schafe und die dadurch entstehenden Erschütterungen des Bodens durch die Hufe konnte die Mauspopulation eingedämmt werden. Die Schafe werden im Frühjahr geschoren. Die Wolle kann pelletiert wieder als Dünger verwendet werden. Somit bleibt der Kreislauf erhalten.

"Die Schafhaltung ist aber schon mit Aufwand verbunden", sagt Monika Fottner. Man müsse sehr genau darauf achten, dass sie genügend passendes Futter, Wasser und Mineralstoffe zur Verfügung haben, sonst zögern sie nicht, auch einmal die kleinen Christbäume zu probieren.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen