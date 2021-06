Merching

Ein Merchinger haucht umgefallenen Baumriesen neues Leben ein

Plus Christian Spicker aus Merching möchte verhindern, dass umgefallene Bäume zu Brennholz verarbeitet werden. Er verwandelt sie lieber in individuelle Möbelstücke.

Von Christina Riedmann-Pooch

Fast zärtlich streicht Christian Spicker über den Holzstamm: 350 Jahre alt, 11,50 Meter lang, gut 26 Tonnen schwer, die Wurzel hat einen Durchmesser von ungefähr 3,5 Metern - ein Traum von einer Eiche. "So ein Baum hat ein zweites Leben verdient - der darf nicht einfach als Brennholz buchstäblich in Luft aufgehen", sagt der Merchinger. Das, was den umgefallenen Baum ausmacht, seine Jahresringe, sein ganz persönliches Wachstum und seine Eigenheiten - genau das soll weiterleben.

