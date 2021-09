In Merching findet sich noch kein Platz für Tagespflege und Pflegewohnen

Plus Der Gemeinderat kann sich das Angebot für pflegebedürftige Senioren nahe des Mandicho-Gewerbegebietes so noch nicht vorstellen.

Der Bauausschuss hatte sich bereits seit Januar immer wieder mit der Bauvoranfrage "Tagespflege und Pflegewohnen", das unmittelbar am Gewerbegebiet an der Mandichostraße angrenzen sollte, befasst. Bereits vor einigen Jahren gab es eine ähnliche Anfrage, die damals vor allem aufgrund der Nähe zum Gewerbegebiet abgelehnt wurde. Auch diesmal entschied sich der Rat nun nach intensiver Diskussion mit 13:4 Stimmen dagegen.