Merchings Kirchturm überrascht bei der Sanierung mit unvermuteten Altlasten

Plus Schon viel länger als ursprünglich gedacht steckt das Bauwerk im Gerüst. Gerade bei den Kuppeln haben sich die Arbeiten als aufwendig erwiesen.

Lange schon steht das Gerüst um den Merchinger Kirchturm. "Der Turm wurde absolut fachlich richtig saniert", betont der Architekt Anton Kriesch. Sehr umfangreich seien die Maßnahmen gewesen. Man habe länger gebraucht, weil gerade die Holzkuppeln viel länger Zeit in Anspruch genommen haben, als man dachte: Es zeigte sich unter anderem, dass defektes Holz bei der vorherigen Sanierung nicht ausgetauscht, sondern nur überzimmert wurde. Jetzt wurde von Grund auf erneuert, die Verblechung der Kuppeln wurde für alle drei vorgenommen.