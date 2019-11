07:59 Uhr

Merchinger Burschen erbitten die Patenschaft

Im kommenden Jahr feiert der Verein sein 110-jähriges Bestehen. Unterstützung erhält er aus Moorenweis.

Sein 110-jähriges Bestehen feiert der Merchinger Burschenverein im kommenden Jahr. Schnell stand für den Vorstand fest, dass er das nicht ohne die Unterstützung eines zweiten Vereins durchführen kann. In einer eigens dafür abgehaltenen Sitzung beschloss man, die schon seit dem Jahr 1950 bestehende Patenschaft zum Burschenverein Moorenweis wieder aufleben zu lassen. Schnell fanden beide Vereine wieder eng zusammen und man entschied sich in gemeinsamer Absprache für ein Patenbitten.

So brachen nun die Merchinger zusammen mit ihren Festdamen auf, um bei den Moorenweiser Burschen traditionell die Patenschaft zu erbitten. Auch Bürgermeister Martin Walch und einige altgediente Burschen ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Während die Merchinger am Ortsrand von Windach Stellung bezogen, versammelte sich der Burschenverein Moorenweis mitsamt Festdamen und Bürgermeister am Ortsschild von Moorenweis. Unter musikalischer Begleitung der Zua Blos´n marschierten die Merchinger dem zukünftigen Patenverein entgegen. Nach dem Fahnengruß und einem gemeinsamen Gruppenfoto, zogen die beiden Vereine durch den Ort in die reichlich geschmückte Sporthalle. Die knapp 150 Mitwirkenden mit insgesamt vier Fahnen lockten zahlreiche Anwohner auf die Straßen.

Festdamen und Bürgermeister stellen ihre Fähigkeiten unter Beweis

Nachdem alle ihre Plätze gefunden hatten und die erste Runde Getränke ausgegeben war, ging es auch schon los für den Merchinger Vorstand. Auf der Bühne mussten sie sich mehr oder weniger angenehmen Aufgaben stellen und gleichzeitig versuchen, die Moorenweiser Forderungen zu verhandeln. Auch die Festdamen und der Bürgermeister durften ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Durch den Rückhalt, den der Vorstand von seinem Verein erhielt, bestanden die Merchinger diese Herausforderungen jedoch zur vollsten Zufriedenheit.

Nun stand der Patenschaft nichts mehr im Wege. Eine gravierte Holztafel als Geschenk der Gastgeber und eine Buche sowie eine Holzbank der Bittenden besiegelten die Patenschaft. Die Bank steht hierbei für die Geselligkeit, die Buche ist ein Symbol für die langanhaltende Patenschaft und den Zusammenhalt beider Vereine.

Durch die Bewirtung der Sportgaststätte Moorenweis war die Grundlage für eine gelungene Veranstaltung gesichert. Noch bis spät in die Nacht hinein wurde die Patenschaft ausgelassen gefeiert, bis schließlich der gemeinsame Heimweg angetreten wurde. Nun blicken die Merchinger Burschen zuversichtlich auf ihr 110-jähriges Gründungsjubiläum, welches vom 20. bis 24. Mai gefeiert wird.

