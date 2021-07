400 Schüler auf virtuellem Besuch in der Meringer Buchhandlung

Heike Finger von der Buchhandlung Platzbecker bietet Schulklassen dieses Jahr per Film eine spannende Aktion zum Welttag des Buches. Weitere Aktionen folgen.

Warum dürfen Buchhändler die Preise für neue Bücher nicht selbst festlegen? Werden sie nach Gewicht berechnet? Und was ist das wichtigste Handwerkszeug in einer Buchhandlung? Etwa eine Lupe, um die Titel genau lesen zu können oder doch besser Tipp-Ex , um die Schreibfehler in den Büchern auszumerzen? Heike Finger von der Buchhandlung Platzbecker weiß, wie man Schüler für Bücher und den Buchhandel begeistern kann. Seit vielen Jahren lädt sie anlässlich des Welttags des Buches bis zu 25 Schulklassen aus der Umgebung in ihre Buchhandlung Platzbecker am Meringer Marktplatz ein. Da das in Corona-Zeiten nicht möglich war, kam sie per Film in die Klassen und brachte den Schülern ihr Metier rund um das Lesen und den Buchverkauf virtuell näher.

Mit einer Mischung aus lehrreichen Informationen, einer Lesung aus spannenden und derzeit angesagten Jugendbüchern sowie dem Anreiz, bei einem Quiz attraktive Preise zu gewinnen, unterhielt sie in einem halbstündigen Film die Schüler. Gedreht, geschnitten und mit Musik unterlegt hat den Film der Merchinger Schüler David Clauss, der auf Empfehlung einer Lehrerin zum Zug kam. „Er hat das absolut professionell gemacht“, lobt Heike Finger. „Ich kann ihn nur weiterempfehlen, wenn jemand sein Unternehmen präsentieren oder beispielsweise eine Familienfeier filmen lassen möchte“. Sein Honorar verwendet der Zehntklässler, der unter der Email-Adresse davidclauss963@gmail.com erreichbar ist, komplett für die Anschaffung von weiterem Equipment.

Im Film erklärte Heike Finger den jungen Zuschauern auch das Buchpreisbindungsgesetz und wie es möglich ist, noch spätnachmittags um 17 Uhr seine Klassenlektüre zu bestellen und sie bereits am nächsten Morgen in der Buchhandlung abholen zu können. Sie las aus beliebten Jugendbüchern vor und gab mit der Vorstellung verschiedener Titel einen Einblick in die Trends des Bücherherbstes. „Themen wie gleichgeschlechtliche Liebe und Geschlechtsidentität sowie Nachhaltigkeit sind derzeit groß im Kommen und wir haben jede Menge Bücher dazu“, informierte sie.

Die Gewinner des Quiz kommen alle aus der Rieder Grundschule

In der späteren Fragerunde für das Quiz mussten die Schüler beispielsweise beantworten, wie viel eine Näherin in Bangladesch an einem T-Shirt verdient, das bei uns im Laden 4,26 Euro kostet. Es sind nur 13 Cent. „Ihr sollt euch eure Meinung selbst bilden und kritisch sein“, wünscht sich die Buchhändlerin. Mit ihrem Film erreichte sie insgesamt 400 Schüler und davon beteiligten sich 60 am Preisrätsel. Unter den 20 Schülern, die die richtigen Antworten lieferten, wurden drei ausgelost und konnten nun ihre Preise, einen Cityroller, einen Büchergutschein und einen Eisgutschein abholen. Per Zufall kamen die drei jungen Preisträger alle aus einer Klasse in der Grundschule Ried, wo Lehrerin Jessica Sauer gemeinsam mit ihren Schülern den Film angeschaut hatte.

Inzwischen wandte sich Heike Finger erneut an Schulklassen im Landkreis und informierte sie über ihre Streetart-, also Straßenkunst-Aktion. Passend zum aktuellen Instagram-Thema der Buchhandlung „Einmal Streetart- Künstler sein“ lädt sie zum Malen eines großen Kunstwerks mit Straßenkreide vor ihrem Ladengeschäft ein. Die Idee dazu kam ihr durch die aktuelle Banksy-Ausstellung in München. „Derzeit kommen auch sehr viele Streetart-Bücher auf dem Markt“, informiert sie. Auf der Internetseite ihrer Buchhandlung gibt es täglich neue Buchtipps und auf Instagram Wochenthemen. „Ich mache, was in meiner Macht liegt, um unser Geschäft hier im Ortszentrum zu beleben. Mering soll blühen und ich will meinen Beitrag dazu leisten“, sagt die Buchhändlerin. Wie schon im vergangenen Sommer, trifft sich auf ihre Initiative hin wieder jeden Mittwoch eine Gruppe Radfahrer zur gemeinsamen Tour. „Auch das belebt den Ort, wenn die Radler mit ihren Rädern hier vor meinem Laden starten“, findet sie.