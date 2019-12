06:00 Uhr

Mering: Acht Männer bieten Bedürftigen ein Weihnachtsessen

Etwas Gutes tun, das will eine Meringer Männerrunde und spendet deshalb jedes Jahr bedürftigen Menschen der Tafel ein Weihnachtsmenü.

Von Edigna Menhard

Die Tische im Gemeindehaus der evangelischen Pfarrei St. Johannes in Mering sind weihnachtlich mit roten Deckchen, Kerzen und Tannenzweigen dekoriert, Kaffeetassen und Teller, auf denen liebevoll Lebkuchen, Spekulatius, Kekse und Mandarinen verteilt sind, stehen zum Zugreifen bereit. Alleinunterhalter Peter Mühlnickel spielt auf seinem Akkordeon Weihnachtslieder, die Gäste singen mit. Es ist eine feierliche und gemütliche Stimmung, die alle Anwesenden sichtbar genießen.

Seit acht Jahren lädt ein Freundeskreis aus Mering Bedürftige der Tafel zu einem Weihnachtsessen ein. Nachdem 2018 die Veranstaltung wegen Renovierungsarbeiten im evangelischen Gemeindezentrum ausfallen musste, lebte nun die Tradition wieder fort: Die acht Organisatoren bewirteten ihre Gäste nachmittags mit Kaffee, Tee und Weihnachtsgebäck. Abends konnten sie zwischen Schweinebraten mit Rotkohl und Spätzle oder Schnitzel mit Pommes frites wählen. Als Nachspeise wurden Mousse au Chocolate, Fruchtcreme mit Mandarinen und Obstsalat aufgetischt.

„Es ist alles hier so liebevoll dekoriert. Die musikalische Begleitung, das Beisammensein mit anderen Leuten – das ist schon sehr schön, da kommen weihnachtliche Gefühle auf“, freut sich eine Besucherin.

Früher stand die Meringer Männergruppe noch selbst am Herd

Ein klein wenig weicht die Runde dieses Jahr jedoch von den Traditionen ab. Bislang hatte sich die Männergruppe selbst an den Herd gestellt und das zweigängige Weihnachtsmenü gebrutzelt, dieses Jahr spannte man auch die Ehefrauen in der Küche ein und holte sich zudem die Unterstützung der Metzgerei Glas aus Steindorf beim Kochen. „Wir werden ja nicht jünger, der älteste von uns ist 91 Jahre alt“, erzählt Teja-Gernod Sanders, einer der Mitinitiatoren. Ins Leben gerufen wurde das Weihnachtsessen von einer ursprünglich zwölfköpfigen Männerrunde, die sich in der evangelischen St.-Johannes-Gemeinde alle paar Monate zum Weißwurstfrühstück getroffen hat.

In den Gesprächen kam die Frage auf, was man denn auch mal Gutes tun könne. Teja-Gernod Sanders fügt hinzu: „Wir haben beziehungsweise hatten alle gute Berufe. Deshalb können wir mit Leichtigkeit etwas abgeben. Und leider werden in unserer Gesellschaft die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer – meist unverschuldet.“ Die Idee, Hartz-IV-Empfänger zum Essen einzuladen, entstand.

Mittlerweile ist die Männerrunde zwar ein klein wenig geschrumpft, weil ein paar Freunde weggezogen sind. Doch die restlichen acht sind immer noch mit ganzem Herzen dabei. Die Herren im Rentenalter lassen es sich nicht nehmen, selbst zu bedienen. „Das machen sie mit großer Begeisterung und Freundlichkeit“, bemerkt ein Gast.

55 Personen haben sich zur Aktion in Mering angemeldet

55 Erwachsene und fünf Kinder haben sich angemeldet. Ob die Gäste wirklich Hartz-IV-Bezieher sind, fragen die Organisatoren nicht nach: „Wer kommt, der kommt“, sagt Teja-Gernod Sanders. Er freut sich, wie gut die Veranstaltung angenommen wird. Das Schönste an dieser Aktion aber sei die Dankbarkeit der Menschen. Richtig gerührt ist der Mitorganisator jedoch, wenn er von den Kindern erzählt. Die Kleinen freuen sich nicht nur über ihr Geschenktütchen, das mit Süßigkeiten und etwas Geld gefüllt ist.

Den Veranstaltern ist es ein besonderes Anliegen, den Kindern weihnachtliche Tradition mit ihrer Gemütlichkeit und ihrer warmen Stimmung zu vermitteln. „Wenn die das dann sichtbar genießen, dann geht mir das besonders nahe“, sagt Teja-Gernod Sanders.

