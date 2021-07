Mering

Corona-Boom? Rekordbeteiligung bei Lauf10! in Mering

Plus Zehn Kilometer wollen die 78 Teilnehmer in Mering zurücklegen können. Wie sich die Anfänger auf Lauf10! vorbereiten und warum sogar ein Kamerateam filmt.

Von Heike Scherer

59 Jahre liegen zwischen der jüngsten und der ältesten Teilnehmerin. Das Ziel ist aber das selbe – zehn Kilometer am Stück zu laufen. Dieses Ziel haben bei der Lauf10!-Gruppe des TV Mering in diesem Jahr gleich 78 Teilnehmer. Das sind doppelt so viele wie im Vorjahr. Dieser Erfolg bleibt nicht unentdeckt.

