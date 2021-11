Das Stelzenmädchen lässt seine Hüllen fallen - und sucht einen Namen

Plus Die Skulptur wurde am Badanger aufgestellt. Bereits vor der Enthüllung sorgte sie im Internet für Furore. Bei der Namensgebung ist die Bürgerschaft gefragt.

Die Feierlichkeiten zum 1000-jährigen Bestehen Merings wurden auf das kommende Jahr verschoben, doch auf einen Höhepunkt im Jubiläumsjahr wollte die Marktgemeinde nicht verzichten. Fast punktgenau auf den Tag der ersten urkundlichen Erwähnung Merings am 14. November 1021 fiel die Aufstellung der Jubiläumsskulptur am Badanger.