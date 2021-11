Experiment geglückt: Mering kann plastikfrei

Plus Das vierwöchige Experiment zur Nachhaltigkeit bringt ein erfolgreiches Ergebnis, und es gibt interessante Erfahrungen und Erkenntnisse in Mering.

Früher hatte die Familie von Beatrice Lidl am Ende des Monats sechs Säcke voller Becher, Tetra-Paks oder Umverpackungen. Nach Ablauf des einmonatigen Experiments unter dem Motto "Kann Mering plastikfrei?" waren es nur zwei halbe Säcke, die Lidl zusammen mit ihrer Tochter Felizitas zum Wiegetermin auf den Meringer Marktplatz brachte.