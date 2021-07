Gemeinde und Bürger sammeln nach Brand in Mering Spenden

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Mering starben zwei Menschen. Für die Überlebenden werden nun Spenden gesammelt.

Große Hilfsbereitschaft nach einem tragischen Brand in Mering: Am Samstagmorgen brannte gegen 4.10 Uhr ein Wohnhaus völlig nieder, zwei Menschen kamen ums Leben. Über verschiedene Gruppen in den Sozialen Medien, per Mail und Telefon laufen Hilfsangebote für die drei Überlebenden ein. Dritte Bürgermeisterin Silvia Braatz und Zweiter Bürgermeister Stefan Hummel organisieren seit Samstagnachmittag die Unterstützung.

Hilfe nach Brand: Spendenkonto der Bürgerstiftung Mering

Haus der Stifter – Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg

IBAN: DE03 7205 0000 0000 0781 21

Verwendungszweck: Spende Stiftung für Mering /Hilfe für Brandopfer

für /Hilfe für Brandopfer Wer eine Spendenbescheinigung wünscht, sollte seine vollständige Adresse im Verwendungszweck angeben.

Auch unser Leserhilfswerk Kartei der Not hat schnelle und unbürokratische Hilfe angeboten: „Wir haben bereits Kontakt zur Familie aufgenommen und bieten unsere Soforthilfezahlung an“, sagt Arnd Hansen, Geschäftsführer der Stiftung. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit einer weiteren finanziellen Hilfe über einen Antrag auf Einzelfallhilfe. (AZ)

Lesen Sie dazu auch