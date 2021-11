Heimat in Aquarell: Meringer Malgruppe kreiert einen Kalender

Plus Die Malgruppe im Meringer Bürgernetz griff für ihren sechsten Kalender wieder zu Pinsel und Farben. Er zeigt beliebte Ortsmotive - und unbekannte Heimatschätze.

Das Meringer Bürgernetz ist seit über zehn Jahren für ein gutes Miteinander im Einsatz und aus dem Gemeinschaftsleben nicht mehr wegzudenken. Inzwischen ist es auch zur Gewohnheit geworden, dass es jährlich einen Kalender mit Bildern seiner Malgruppe herausgibt. In diesem Jahr ist es das sechste Mal, dass die Mitglieder der sich zweiwöchentlich treffenden Malrunde mit Motiven aus der Heimat durchs Jahr führen. Zu beliebten Orten finden die Künstlerinnen und Künstler überraschende Perspektiven.