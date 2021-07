Mering und seine Geschichte ging Johann Weber über alles

Plus Nach kurzer schwerer Krankheit starb der Meringer Heimatforscher. Er ist die treibende Kraft bei der Ortschronik zur 1000-Jahr-Feier.

Er war mit Leib und Seele ein Meringer und die Heimatgeschichte war das große Anliegen von Johann Weber, der am Sonntag nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren starb. Noch im Krankenhaus arbeitete er an seinen Beiträgen für das Meringer Heimatbuch zum 1000-Jahr-Jubiläum der Marktgemeinde.