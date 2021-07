Wer macht mit beim Meringer "Bankerl-Projekt"?

Plus Die Geschäftsinhaberin Maria Bösl hat bereits ihre Bank gestaltet. Sie stellt sich vor, dass Vereine, Gemeinde und Geschäfte Mering mit Themen-Bänken bereichern könnten.

Die Gemeinde Aschau im Chiemgau gewann mit ihrem "Bankerlweg" im Jahr 2014 den Tourismuspreis. Ein Film über einige der 200 Themenbänke, die dort aufgestellt sind, ist im Internet zu sehen. Wenn sich in der Marktgemeinde auch solche "Bankerl" befänden, würde das den Ort bereichern und eventuell sogar Touristen anziehen, stellt sich Geschäftsfrau Maria Bösl vor. Bürgermeister Florian Mayer ist begeistert von ihrer Idee. Vielleicht kann das Projekt in Mering noch bis zum 1000-jährigen Jubiläum im Jahr 2022 umgesetzt werden, wenn sich viele kreative Köpfe und handwerklich geschickte Menschen beteiligen.