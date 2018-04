vor 2 Min.

Nach Kritik von Eltern: Schmiechen startet Befragung

Sind die angesprochenen Probleme im örtlichen Kindergarten nur Einzelfälle? Darüber soll nun eine anonyme Erhebung Aufschluss geben.

Von Aykut-Can Baytak

Eine Elternumfrage plant Schmiechen im örtlichen Kinderhaus Sternschnuppe. Anlass dafür sind Beschwerden aus einigen Familien, die an Bürgermeister und Gemeinderäte herangetragen wurde. Mit dem Thema befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Wie Bürgermeister Josef Wecker auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, waren es drei oder vier Elternpaare, die hier in die Offensive gegangen sind. Die Kritikpunkte seien jedoch sehr unterschiedlich und schwer zu fassen, erklärt Wecker. Für ihn sei es nicht einzuschätzen, ob es sich bei den Problemen um Einzelfälle handelt, oder ob es grundlegende Schwierigkeiten in der Einrichtung gibt.

Wie Wecker im Gemeinderat berichtete, ist er bereits mit dem Elternbeirat in Verbindung getreten. Eine anonyme Elternbefragung ist laut Bürgermeister „eine Möglichkeit, die Mängel greifbarer zu machen“. Die Besprechung des Entwurfs für den Fragebogen war ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung des Gemeinderats.

Obwohl sich alle Gemeinderatsmitglieder einig waren, dass die Elternbefragung dringend notwendig ist und regelmäßiger durchgeführt werden muss, gab es Einwände, die das vorliegende Antwortschema des Fragebogens betrafen.

Die Mehrheit bevorzugte differenzierte Antwortmöglichkeiten auf Fragen wie „Geht Ihr Kind gerne in den Kindergarten?“. „Wenn die Eltern bei solchen Fragen nur ja oder nein ankreuzen können, ist das Testergebnis am Ende nicht aussagekräftig genug“, betonte der Bürgermeister. Der Fragebogen besteht sowohl aus geschlossenen als auch aus offenen Fragen, welche die Eltern ehrlich beantworten sollen.

Um jedoch nicht nur die Meinung der unzufriedenen Eltern zu erfassen, schlugen die Gemeinderatsmitglieder vor, dem Fragebogen ein separates Anschreiben beizufügen. Dort sollen alle Eltern, auch die zufriedenen, dazu aufgefordert werden, positive sowie negative Aspekte zu schildern. „Damit keines der 68 Kinder Konsequenzen befürchten muss, läuft die Befragung natürlich anonym ohne Angabe vom Namen des Kindes ab“, erklärte Wecker dem Gemeinderat.

Mit dem Elternbeirat muss der Bürgermeister zudem noch klären, ob die Befragten die Kindergartengruppe und das Alter ihres Kindes angeben sollen. „Wenn nicht genug Eltern an der Befragung teilnehmen, geht der Anonymitätscharakter verloren“, so Wecker. Namentliche Nennungen von bestimmten Mitarbeitern des Kinderhauses Sternschnuppe, mit denen Eltern nicht zufrieden sind, werden aus datenschutzrechtlichen Gründen geschwärzt.

Abzugeben sind die Fragebögen im Rathaus oder in einer im Kindergarten aufgestellten Urne. Die Verwaltungsgemeinschaft Schmiechen wertet diese aus und gibt die Ergebnisse an Bürgermeister und Elternbeirat weiter, die sich dann der Problemlösung widmen. Sollte es sich bei den Schwierigkeiten eher um Einzelfälle handeln, verspricht der Bürgermeister jedoch auch, zu vermitteln. „Mir ist es am liebsten, wenn jeder zufrieden ist“, sagt er.

lGeschwindigkeitsmessgerät Für das Jahr 2018 ist der Kauf eines fest installierten Geschwindigkeitsmessgeräts geplant, welches an der Meringer Straße aufgestellt werden soll. Ein ähnliches Gerät steht bereits in der Ortsdurchfahrt Unterbergen. „Leider steht hier auf der Tafel immer nur die Geschwindigkeit des Autos in rot oder grün“, so der Bürgermeister. Beim neuen Gerät der Marke „Temposy VISTA Smiley“, das auf der Meringer Straße Raser abbremsen soll, kann zwischen Smiley- und Geschwindigkeitsanzeige gewechselt werden. „So verliert das Messgerät im Laufe der Zeit nicht an Beachtung“, hofft Wecker.

lRadwegbeschilderung Zur besseren Orientierung für Radfahrer werden demnächst vier Schilder in Schmiechen aufgestellt, die den Radweg nach Prittriching anzeigen. Zwei der 20 mal 80 Zentimeter großen Schilder sollen am Kappelweg und an der Verbindungsstraße nach Unterbergen den Radfahrern die Richtung anzeigen.