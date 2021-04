Neue Geschäfte und Arztpraxen kommen nach Mering

Plus Im Meringer Zentrum ändert sich einiges. Neben Nutzungsänderungen diskutierte der Bauausschuss auch über den Abriss eines Hauses in der Bouttevillestraße.

An der Bouttevillestraße will ein Bauherr das bestehende Mehrfamilienhaus abreißen und dort ein Wohn- und Geschäftshaus errichten. Nach Auffassung der Verwaltung sei der Abriss des Gebäudes, das sich in direkter Nachbarschaft zur Bücherei befindet, unproblematisch. Auch die ersten eingereichten Pläne seien durchaus genehmigungsfähig. Heikel wird es jedoch bei den Stellplätzen. Je nach Art der Nutzung fehlen entweder fünf oder zwei Plätze. Eine Ablöse sei nicht möglich, weil es sich um einen Neubau handelt. "Hier sieht die Satzung keine Ablöse vor", so Sebastian Seyßler von der Meringer Bauabteilung. Die Räte erteilten ihr Einvernehmen für den Ersatzbau. Eine Ablöse der Stellplätze stellten sie nicht in Aussicht.

In der Münchner Straße 26 ist nun statt einer Verkaufsfläche eine Apotheke geplant. Die konkrete Nutzung stand zum Zeitpunkt des Bauantrags noch nicht fest. Auch die Garage Ost wird etwas kleiner als vorgesehen. Statt vier Stellplätzen sind dort nur zwei geplant. Die restlichen Stellplätze werden oberirdisch erbracht. In direkter Nachbarschaft befinden sich ein Friseurgeschäft und Wohnungen im Obergeschoss. Hier soll künftig eine Wohnung für die Erweiterung der bestehenden Zahnarztpraxis genutzt werden. Das Friseurgeschäft im Erdgeschoss wird umgebaut. Hier zieht eine neurologische Praxis ein. Diesen Nutzungsänderungen stimmte der Bauausschuss jeweils einstimmig zu.

Bauausschuss erteilt Wettbüro eine Absage

In der Augsburger Straße will ein Aquaristikbetrieb in einen ehemaligen Lagerkeller einziehen. Auf 138 Quadratmetern soll das Vorhaben verwirklicht werden. Bauliche Veränderungen sind nicht geplant, lediglich zwei Türen werden im Keller eingebaut. Stellplätze sind genügend vorhanden.

Im Gewerbegebiet am Gaußring in Mering gelten besondere Nutzungsregeln. Foto: Oliver Boehmer, bluedesign, fotolia

Im Gewerbegebiet am Gaußring will ein Bauherr statt zwei Spielhallen ein Wettbüro eröffnen. In dem Gebäudekomplex befand sich früher die Diskothek B2 und ist auch ein großes Restaurant untergebracht. Das Wettbüro sollte an sieben Tagen von 10 bis 24 Uhr geöffnet sein. In diesem Gebiet gibt es einen geltenden Bebauungsplan, der ganz spezielle Nutzungen vorsieht. Von diesem Plan wollten die Mitglieder des Bauausschusses nicht abweichen und lehnten die Nutzungsänderung ab.

