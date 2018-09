13.09.2018

Neue Klassenzimmer in Merching

Der Unterricht hat begonnen und die Umbauarbeiten an der Grund- und Mittelschule ruhen

Merching Ein Teil der Umbauarbeiten an der Grund- und Mittelschule Merching ist pünktlich zum Schulstart abgeschlossen geworden: Zwei zusätzliche Klassenräume wurden dadurch gewonnen sowie ein weiteres Zimmer für Beratungsgespräche.

Nebenbei wurde der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht, die Räume schallgedämmt und die Elektrik komplett rückgebaut und erneuert. Besonders merke man dies an der Beleuchtung, die nun viel effektiver, extrem energiesparend und sehr viel leichter zu montieren sei. Auch die Treppe zum ersten Stock wurde mit neuer Beleuchtung ausgestattet. Auf die Schüler warten nun lichte, helle Räume und Gänge mit Garderoben in dem sanierten Westtrakt im ersten und zweiten Stock. Auf dem Flur wurden neben hellem Holz dezent die Leitfarben eingesetzt: im ersten Stock Sonnengelb, im zweiten Stock in einem frischen Grünton.

Besonders gut gefällt Schulleiterin Renate Janovsky der freundliche Eindruck, den die sanierten Räume nun machten. Sie hätten vorher etwas düster gewirkt. Als die Schule vor etwa 44 Jahren erbaut wurde, folgte man anderen Bautrends als heute. „Es hat sehr gut geklappt“, zeigte sich Architektin Sabine Vareille erleichtert: genau im Zeitplan, sehr gut im Kostenplan und alles mit sehr einfachen, robusten Materialien. Wie die Architektin hoben auch Schulleiterin Janovsky und Bürgermeister Martin Walch die engagierte Arbeitsweise der Firmen hervor. Auch die umsichtige Arbeitsweise von Hausmeister Hans Stadtherr wurde hervorgehoben: All dies sei ohne die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten, die auch von den Schulverbandsmitgliedern mitgetragen wurde, nicht zu bewerkstelligen gewesen. Im Moment fehlen für das laufende Schuljahr nur noch neue Schilder für die Klassenzimmer, welche die behelfsmäßigen in Kürze ersetzen sollen.

Klar ist allen, dass der Umbau in den nächsten Sommerferien auf Hochtouren weitergeht: Die Fachräume und der Osttrakt im ersten und zweiten Stock sind noch nicht saniert. „Sicher ist mittlerweile auch, dass eine komplett neue Erweiterung des Schulgebäudes durch einen Anbau trotz allem erforderlich wird“, sagte Janovsky. Die steigenden Schülerzahlen sind einerseits auf die Raumerweiterung der Regierung zurückzuführen, aber auch die kommenden geburtenstarken Jahrgänge an der Grundschule und ein stark zu verzeichnender Zuzug gerade in Mering werden diese laut Walch unabdingbar machen. Er sei bis heute empört darüber, dass die Mittelschule vor einigen Jahren als „Restschule“ bezeichnet und mit eher geringen Zukunftsaussichten abgetan wurde. „Jetzt haben wir hier in Merching jedenfalls ein riesiges Wachstum“, sagte er. (crp)

