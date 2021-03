Neue Seniorenwohnanlage: Die kleine Gemeinde Ried handelt vorbildlich

Plus Die kleine Kommune Ried schafft, worum sie andere Gemeinden nur beneiden können: eine Seniorenwohnanlage mit angegliederter Tagespflege.

Die 3000-Einwohner Gemeinde Ried plant derzeit auf eigenem Grund eine Anlage für betreutes Wohnen mit einer angegliederten Tagespflege - ein ungewöhnliches Projekt für eine relativ kleine Kommune. Doch von langer Hand hat sich Ried, mithilfe eines Fachbüros und finanzieller Unterstützung aus der Städtebauförderung, Ziele für die Entwicklung des Ortes gesetzt und diese über Jahre geduldig verfolgt. Von Anfang an galt dabei den Senioren besondere Aufmerksamkeit.

Betreutes Wohnen steht ganz oben auf der Wunschliste der Senioren in Ried

Diese erhielten mit der Quartiersmanagerin Claudia Bordon-Vieler eine eigene Kümmerin. Neben verschiedenen Info- und Freizeitangeboten ermittelte diese in einer Umfrage auch, was für die älteren Menschen am wichtigsten ist. Wohnangebote am eigenen Ort standen ganz oben auf der Ergebnisliste. Bürgermeister Erwin Gerstlacher hat dieses Ziel nie aus dem Blick verloren.

Der Supermarkt in der Ortsmitte sorgte als erster Baustein für die Nahversorgung am Ort. Dann sicherte der Bürgermeister das nötige Grundstück für die Gemeinde und fand mit der Baufirma Layer und der Sozialstation Friedberg-Hochzoll geeignete Partner. Das Beispiel Rieds zeigt, wie eine Kommune mit einer langfristigen Strategie selbst herausfordernde Ziele verwirklichen kann.

