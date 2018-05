vor 57 Min.

Neue Straße ist frei

Verkehr 1,35 Millionen Euro für Meringerzeller Straße in Mering

Von Peter Stöbich

Mering Die monatelange Sanierung der Meringerzeller Straße hat die Marktgemeinde eine Menge Geld und die Anlieger viel Nerven gekostet. Nun ist der 300 Meter lange Abschnitt wieder befahrbar, was mit Musik und einem kleinen Büfett gefeiert wurde. Dass es am Morgen in Mering noch geregnet hatte, nützte nichts: Am Abend war die Straße staubig und die Kehrmaschine kaputt, so dass eigens für die Eröffnung ein kurzes Stück gesäubert wurde. Insgesamt 1,35 Millionen Euro haben die Arbeiten einschließlich Bürgersteig, Beleuchtung und Kanälen gekostet, die reine Bauzeit betrug siebeneinhalb Monate. Die sanierte Straße ist zwischen 5,50 und sechs Meter breit und auf 30 km/h beschränkt.

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler (SPD) dankte den Anwohnern für ihr Verständnis während der monatelangen Beeinträchtigungen; sie haben bereits 220000 Euro an Ausbaubeiträgen bezahlt und wissen derzeit nicht, ob und wann sie ihr Geld zurückbekommen werden. Denn der 1. Januar 2018 gilt als Stichtag für die Straßenausbau-Beitragssatzung – „und die neue Rechtslage lässt die Kommune im Regen stehen“, kritisierte Kandler.

Ob die Vorauszahlungen rückerstattet werden, müsse der Gemeinderat entscheiden: „Für Mering wäre das eine hohe Belastung!“ Die Verärgerung vieler Anlieger sei verständlich, so Kandler.

