00:35 Uhr

Nina Karmon spielt in Mering

Die Violinistin ist am 21. Juli in St. Michael zu hören

Von Christina Riedmann-Pooch

Am Sonntag, 21. Juli, um 17 Uhr wird Violinistin Nina Karmon in Sankt Michael, Mering, mit Werken von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) zu hören sein.

Ihrem Konzert gab sie in Anlehnung an ihre Musikauswahl den Namen „Licht und Schatten“, denn die Entstehungsgeschichte und die Aussage dieser einzigartigen Musik hat einen sehr traurigen, aber ebenso liebevollen und tröstlichen Hintergrund: Im Jahr 1720 kehrt Bach von einer zweimonatigen Konzertreise nach Köthen zurück. Doch zu Hause erwartete ihn eine schreckliche Nachricht: Seine erst 35-jährige Frau Maria Barbara war überraschend und nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Bach suchte Trost in der Musik und so entstanden auch diese tiefsinnigen, berührenden Sonaten und Partiten für Violine-Solos.

Nina Karmon, die sich seit vielen Jahren mit Bachs Werken beschäftigt, wählte die Solosonate Nr. 3 in C-Dur BWV 1005 und die Partita für Violine-Solo Nr.2 d-Moll BWV 1004, deren letzter Satz die berühmte Ciaccona ist: „Man könnte in dieser Komposition eine Art Grabstein für Bachs Frau sehen.“ Violinistin Nina Karmon konzertiert weltweit als Solistin. Künstlerische Impulse erhielt sie durch die musikalische Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten wie Pinchas Zukerman, Zubin Mehta, Gerhard Oppitz oder Helmuth Rilling. Neben ihrer solistischen Tätigkeit widmet sie sich leidenschaftlich der Kammermusik.

2008 rief Nina Karmon das Kammermusikfestival „Musikalischer Salon“ auf Burg Schaubeck ins Leben: Jährlich im Mai treffen sich dort Künstler von internationalem Rang, um in der Tenne von Burg Schaubeck in Steinheim gemeinsam zu musizieren.

Der Eintritt ist frei, ein Unkostenbeitrag ist erwünscht. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.nina-karmon.com.

Themen Folgen