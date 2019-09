vor 23 Min.

OMC Mering plant für die nächste Saison

Freiwillige können sich melden

Mit der UHU-Ausfahrt (unter hundert Kubikzentimer), der Motorradtour am Vatertag, Kurven- und Kehren-Training sowie einer Veranstaltung für das Motorradfahren in der Gruppe hat der Oldtimer & Motorrad Club Mering (OMC) während der Saison einiges angeboten. Begonnen hat dies mit dem Reiberdatschi-Essen und der Eröffnung der Oldtimersaison am Karfreitag. Auch die Flachlandgames am Vatertag waren wieder gut besucht. Gedanklich ist der Club allerdings schon fast im nächsten Jahr. Um dafür planen zu können, wurde eine Umfrage bei allen bisher ehrenamtlich tätigen Helfern gestartet, um abschätzen zu können, in welchem Umfang Personalkapazitäten zur Verfügung stehen. Wer sich dafür interessieren sollte, darf sich gerne bei dem Club melden. Eine Mitgliedschaft ist dafür nicht erforderlich.

Bis dahin hat der Club vor in seinen Räumen an der Meringer Wertstoffsammelstelle einiges anzubieten. Unter dem Motto mit eigenem Logo: „Können Ver Bessern – Wissen Ver Mehren“ sollen in Kürze weiter Veranstaltungen wie schon das Kurven- und Kehren-Training oder das Gruppenfahren folgen. Dazu befindet sich das Thema „Gemischaufbereitung Otto-Motor“ derzeit in letzter Abstimmung. Darin wird in Theorie und an Anschauungsobjekten vermittelt wie ein zündfähiges Gemisch entsteht. Angefangen von den einfachsten Vergasern aus dem Beginn der Fahrzeugmobilität bis hin zu den modernen Einspritzanlagen. Die Termine zu dem Thema werden in Kürze bekannt gegeben.

Weitere Infos und Termine auch unter www.omc-mering.de oder zu den Öffnungszeiten des Clubheims: Dienstag 18 bis 22 Uhr und Freitag 16 bis 0 Uhr.

Themen folgen