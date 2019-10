00:33 Uhr

Orgel und Trompete verschmelzen zu einer Einheit

Tobias Reisch und Johannes Steber gastieren in der Kissinger Kirche Sankt Bernhard zum Jubiläum

Von Manuela Rieger

Für ihr Konzert in St. Bernhard in Kissing hatten die beiden Instrumentalisten die Komponisten Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Louis Vierne und Georg Philipp Telemann ausgewählt, also Komponisten zwischen der Mitte des 17. und des 19. Jahrhunderts. Gisela Schindler-Beierweck und Michael Weiler moderierten das Konzert, das im Rahmen des Jubiläums der Orgel von Sankt Bernhard stattfand.

Pfarrer Alfredo Quintero freute sich darüber, dass so viele Zuhörer nach Kissing gekommen waren. Vor zehn Jahren erhielt die Kissinger Pfarrkirche St. Bernhard ihre große Orgel. Dafür investierte die Gemeinde 150000.

Tobias Reisch und Johannes Steber traten als Duo bei dem ergreifenden Konzert auf. Professionell sind sie aufeinander eingespielt, sodass der Klang des Blechbläsers mit dem des Tasteninstruments zu einer imposanten Einheit verschmolz.

Das Programm bestand aus Werken des Barocks und der Romantik, wenngleich Reisch es sich nicht nehmen ließ, die Möglichkeiten des großen Instruments auszuschöpfen. Dies tat er, indem er mit zwei Stücken einen musikalischen Ausflug unternahm in das deutsche Leipzig und nach Frankreich in die Kirche Notre-Dame in Paris.

Begonnen wurde mit Georg Phillipp Telemann. Die Darbietung der Sonata en ré mineur, in Bearbeitung für Trompete, die mit Virtuosität und exzellenter musikalisch-klanglicher Sensitivität den gelegentlich immer noch bestrittenen Rang Telemanns bestätigt. Johann Sebastians Bach Fantasie und Fuge c-Moll, (BWV537) erklang majestätisch von der Orgel herab und zeigte, dass Tobias Reinsch sein Handwerk beherrscht.

Im Jahr 1927 hörte man in England kein Musikstück lieber als Felix Mendelssohn-Bartholdys „O for the Wings of a Dove“, das aus der Hymne „Hör’ mein Bitten“ stammt, das der deutsche Komponist geschrieben hatte und in der Londoner Crosby Hall uraufgeführt wurde. Gesungen wurde es von Ernest Arthur Lough, der über eine herausragende Sopranstimme verfügte. Diesen Sopran übernahm die Trompete und Johannes Steber wusste überzeugend zu interpretieren. Tobias Reinsch spielte drei Stücke aus den 24 Pieces en style libre von Louis Vierne. In seiner einfühlsamen Wiedergabe lag ein persönliches Oeuvre von Ausstrahlung, das höchste Beachtung wert und geeignet ist, Vierne aus dem Schatten der Unterschätzung zu heben. Reinsch interpretierte das technisch anspruchsvolle Werk mit organistischer Souveränität.

Mit Antonio Vivaldi ließen die Musiker die wunderbaren Harmonien und das schmeichelnde Melos dieses großen Komponisten aufblühen.

Stehende Ovationen belohnten die großartige Leistung der beiden Künstler, die sich mit einer kurzen Zugabe bedankten. Beim anschließenden Weinfest klang der Nachmittag aus.

