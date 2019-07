vor 20 Min.

Parkour-Workshop im Ferienprogramm

Angebote vom Alpaka-Spaziergang bis zum Fotoshooting in Dasing. Ein Trendsport stellt sich schon vorab vor

Rechtzeitig zum Start der Schulferien ist das gesamte Dasinger Ferienprogramm mit über 60 Aktivitäten ab sofort online. Bereits im vergangenen Jahr entschied sich die Gemeinde für das Online-Verfahren, sodass jeder das Programmangebot zu Hause durchstöbern und auch die Anmeldung vom heimischen PC aus getätigt werden kann. Die langen Warteschlangen an den Anmeldetagen im Rathaus gehören somit der Vergangenheit an.

Auch heuer machen wieder viele Vereine und Organisationen mit in den vergangenen Jahren bewährten Angeboten mit. Diverse spannende Events sind neu dazugekommen. Neben Bastel- und Tanzangeboten für die ganz Kleinen, Spaziergängen mit Alpakas, Rettungshunde-Show, Lagerfeuer-Musik, Schnitzeljagd usw kommen auch Teenies auf ihre Kosten. Sei es Kochen beim Gourmet-Praktikum, Ausflüge in die Lasertag-Arena, JumpTown, einem Tag im Skyline-Park, beim etwas anderen Fotoshooting oder dem Action-Tag bei der Feuerwehr inklusive Übernachtung.

Weiter freut sich die Organisatorin des Ferienprogramms in Dasing, Irene Nell, auch ein umfangreiches Sportangebot anbieten zu können. Beim Fußball-Spaßnachmittag, Schwimmen, Reiten, Bogen- oder Stockschießen können neue und bestehende Interessen ausprobiert oder vertieft werden. Als besonderes Highlight erwartet die Kinder im September ein dreitägiger Parkour-Workshop. In dieser relativ neuen Trendsportart werden alltägliche Hindernisse wie kleine und größere Treppen, Mauern, Baumstämme oder auch Wände in der normalen Umgebung zum Sport- und Übungsgerät. Faszinierend ist dabei auch die Philosophie von ParkourONE. Bei Parkour geht es nicht um einen destruktiven Wettkampf, sondern um Hilfsbereitschaft, wodurch die Trainierenden ihre körperlichen und mentalen Grenzen erkennen und an ihren Schwächen arbeiten können. Durch die Erkenntnis der Schwächen und Stärken werden Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung gestärkt. Das gemeinsame Training fördert Akzeptanz, Toleranz und der Respekt. Ein kostenloses Parkour Public Meeting bietet am kommenden Samstag, 6. Juli, von 11 bis 14 Uhr der Headcoach Michael Thümmler von ParkourONE Augsburg an. Er kommt mit seinen Jungs und Mädels in die Schule Dasing auf den Pausenhof auf der Westseite, um zu trainieren. Alle Interessierten, ob Groß oder Klein, dürfen zuschauen und mitmachen. Vielleicht lässt sich der eine oder andere vom Parkour-Virus infizieren. Die Buchungsfunktion zum Anmelden für das Ferienprogramm in Dasing ist für Einheimische geöffnet ab Montag, 8. Juli, 19 Uhr. Die Programmansicht und Registrierung ist bereits jetzt möglich. Ab 15. Juli können sich auch Teilnehmer aus anderen Gemeinden anmelden und buchen unter www.unser-ferienprogramm.de/dasing (FA)

