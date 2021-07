Für den Bebauungsplan an der Goldwiese gibt es in Ried einige Änderungen

Plus Im Rieder Gemeinderat werden die Ergebnisse der Stellungnahmen behandelt. Das sind die Forderungen der Träger öffentlicher Belange.

Im aktuellen Gemeinderat gab es für den Bebauungsplan "An der Goldwiese" keine großen Einwände. Die Gemeinde will im Südwesten einen Bebauungsplan für ein rund 7,2 Hektar großes Gebiet aufstellen. Davon sollen rund 2,8 Hektar als allgemeines Wohngebiet, rund 0,8 Hektar als urbanes Gebiet und etwa 1,2 Hektar als Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Alle Ergebnisse der eingegangenen Stellungnahmen wurden von den Räten entweder zur Kenntnis genommen oder aber im Bebauungsplan abgeändert.