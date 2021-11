Jetzt wird der Rieder Dorfplatz verschönert

Plus Die Planungsphase für das Rieder Projekt beginnt. Schon im nächsten Jahr soll gestartet werden.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es unter anderem um die Städtebauförderung der Ortsmitte Ried, genauer gesagt um die Neugestaltung des Dorfplatzes. Diese sei im Rahmen der Städtebauförderung ein wichtiger Bestandteil des gesamten Entwicklungskonzeptes für die Gemeinde. Aus diesem Grund fordere die Regierung von Schwaben für die Auswahl eines geeigneten Städteplanungsbüros einen Planungswettbewerb, so Geschäftsführer Andreas Sausenthaler. Über den Sieger dieses Wettbewerbs würde dabei ein Preisgericht entscheiden.