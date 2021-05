Ried: Bürger zeigen in punkto Innenentwicklung wenig Interesse

Das Stadtplanungsbüro TB Markert stellt seinen Abschlussbericht über Rieds Entwicklungspotenziale vor. Die Resonanz ist bescheiden.

Die Gemeinde Ried hatte bereits im vergangenen Jahr Experten engagiert, die aufzeigen sollen, welche Potenziale es zur Innenentwicklung der Kommune gibt. Darüber ist bei der jüngsten Gemeinderatssitzung beraten worden. Das Stadtplanungsbüro TB Markert hatte eine Bestandsanalyse zu diesem Thema vorgenommen. Jetzt – mit coronabedingter Pause – stellten Adrian Merdes und Joeven Erhardt per Online-Zuschaltung den Räten in der Rieder Rathausturnhalle die Ergebnisse vor.

So konnte wegen der Pandemie und den damit verbundenen eingeschränkten sozialen Kontakten keine Präsenzveranstaltung zu Informationszwecken durchgeführt werden. Das Büro hatte nämlich eruiert, dass Ried auf einer Fläche von 8,4 Hektar nachverdichten könnte. Da fast alle freien Flächen aber in privater Hand liegen, musste mit den Eigentümern Kontakt aufgenommen werden. Die Bürger mussten somit durch Briefe und Videotelefonie kontaktiert werden.

Grundstückseigentümer in Ried wurden befragt

In den Briefen an die Grundstückseigentümer, bei denen Verdichtungsmöglichkeiten erkannt worden waren, wurde beispielsweise gefragt, ob man beabsichtige, in nächster Zeit zu bauen oder ob man sein Grundstück verkaufen oder tauschen würde. Hier kamen allerdings von 41 Aussendungen nur acht zurück. Bei einer Online-Infoveranstaltung waren nur drei Teilnehmer am Start. Résumé der Stadtplaner: Entweder hätten die Bürger zur Zeit kein Interesse oder sie zögen Präsenzveranstaltungen vor.

Innenentwicklungspotenzial in Ried gibt es somit genug – nur halt fast ausschließlich in privater Hand. Durch diverse Hochrechnungen kam das Büro auf einen Wert von 14,9 Hektar, die bis zum Jahr 2033 benötigt werden, um der Einwohnerdichte gerecht zu werden. Zieht man die Fläche von 8,4 Hektar ab, die Ried ja bereits hat, kommt man auf eine Differenz von 6,5 Hektar.

Theoretisch könnte also mehr als die Hälfte der benötigten Fläche durch Verdichtung geschaffen werden – wenn denn die Bürger mitziehen. Auch im Außenbereich wäre eine weitere Bebauung auf 5,7 Hektar möglich. Adrian Merdes riet der Gemeinde, am Thema festzuhalten, wenn auch momentan die Resonanz gering sei. Aber die eine oder andere Fläche werde wohl noch bebaut werden – sei es durch Kinder, Verkauf oder ähnliches. Die Gemeinderäte stimmten dem online vorgestellten Plan einstimmig zu.

Gemeinde Ried treibt nun Mammutprojekt „Betreutes Wohnen“ voran

Das Projekt war im vergangenen Jahr mit Bestandsaufnahmen gestartet. Bianca Wanninger, eine Expertin des Büros, hatte die Baulücken und mindergenutzten Grundstücke in der Gemeinde aufgenommen. In einer qualitativen Bestandsaufnahme hatte sie dann verschiedene Handwerks- und Gewerbegebiete sowie die unterschiedlichen Vereine analysiert.

Dabei war ihr aufgefallen, dass die Gastronomie in der Gemeinde mit sieben Gasthäusern sehr ausgeprägt sei, die medizinische Versorgung sich aber nur auf den Ortsteil Baindlkirch erstrecke. Für ein brach stehendes Haus im Ortsteil Ried skizzierte die Expertin ein Infozentrum, das als Rast für Radfahrer, für Ausstellungen oder auch für Beratungen jeglicher Natur genützt werden könnte. Diese Idee wurde allerdings von mehreren Fraktionen kritisch gesehen. Auch ein Mehrgenerationenhaus brachte Wanninger ins Gespräch. „Da hilft man sich gegenseitig, ganz nach dem Motto: Gehst du für mich einkaufen, dann hüte ich deine Kinder“, sagte sie.

Dies wurde zwischenzeitlich von dem Mammutprojekt „Betreutes Wohnen“ überholt, welches der Rieder Gemeinderat inzwischen vorantreibt. In der Ortsmitte in der Nähe des Edeka-Supermarktes sollen eine Wohnanlage sowie eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren errichtet werden. Es sollen auf 3200 Quadratmetern 30 Wohnungen entstehen, die von ein bis drei Zimmern variieren. Als Betreuungsträger einigte sich die Gemeinde auf einen regionalen Anbieter, nämlich die Sozialstation Friedberg-Hochzoll. In den Augen von Bürgermeister Erwin Gerstlacher könnte die betreute Wohnanlage die Gemeinde Ried auch als Standort für einen Mediziner noch einmal attraktiver machen, zumindest als Zweigstelle für eine größere Gemeinschaftspraxis.

Lesen Sie dazu auch: