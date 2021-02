18:22 Uhr

Ried plant ein großes Baugebiet für Gewerbe und 300 Menschen

Am Rieder Ortsausgang Richtung Hörmannsberg, gegenüber dem bestehenden Gewerbegebiet, plant die Gemeinde ein neues großes Baugebiet.

Plus Das größte Baugebiet im Landkreis-Süden für die nächsten Jahre wird derzeit in der kleinen Kommune Ried geplant. Es richtet sich nicht nur an Ortsansässige.

Von Gönül Frey

Mit einer Gesamtfläche von rund 6,9 Hektar weist Ried das aktuell größte Neubaugebiet im Landkreis-Süden aus. Die Kommune versucht mit dem Areal am Ortsausgang Richtung Hörmannsberg, eine möglichst große Bandbreite an Bedürfnissen abzudecken.

Hier sind auf etwa 21 Prozent des Gebiets reine Gewerbeflächen vorgesehen. Zusätzlich gibt es aber auch noch sogenannte "Urbane Gebiete" (in der Grafik dunkelrot), in denen Gebäude erlaubt sind, die sowohl Wohnungen als auch bestimmte Gewerberäume - beispielsweise Büros - enthalten. Der größte Teil der Flächen steht für Wohnbauten zur Verfügung. Dabei sind neben den typischen Einfamilien- und Doppelhaus-Parzellen auch einige Grundstücke für den Wohnungsbau vorgesehen.

Es ist ein Großprojekt für Ried und auch eine finanzielle Herausforderung. Die über Jahre schuldenfreie Kommune muss zur Vorfinanzierung der Grundstücke ein Darlehen von fünf bis sechs Millionen Euro aufnehmen. Dieses wird jedoch in absehbarer Zeit getilgt, sobald die Bauplätze vermarktet werden können. Wie Bürgermeister Erwin Gerstlacher erklärt, sei es insgesamt wirtschaftlicher, ein großes zusammenhängendes Gebiet aufzuplanen als mehrere kleine. Wie berichtet, hat die Gemeinde erst getrennt an einem kleinen Gewerbegebiet sowie einem Wohngebiet gearbeitet. Dann konnte sie jedoch das dazwischenliegende Ackerland erwerben und damit alles in einer Planung zusammenfassen.

40 Baugrundstücke für Einzel- und Doppelhäuser in Ried

Diese umfasst im Detail 40 Parzellen für Einzel- und Doppelhäuser. Daneben sind drei Grundstücke für Mehrfamilienhäuser vorgesehen sowie zwei größere Quartiere für den Wohnungsbau. Insgesamt werden in dem neuen Rieder Ortsviertel rund 55 Wohnungen entstehen. Alles in allem schätzt der Bürgermeister, dass hier nach Fertigstellung des Baugebiets rund 300 Menschen leben werden.

Das ist für die Gemeinde mit aktuell 3150 Einwohnern eine Herausforderung. Deswegen soll das Baugebiet zwar komplett erschlossen, dann jedoch erst abschnittsweise vermarktet werden. "Wir müssen das in einem Tempo machen, dass wir mit der Infrastruktur, vor allem Schule und Kinderbetreuung, noch hinterher kommen", erklärt der Bürgermeister. In seiner nächsten Sitzung am 18. Februar wird der Gemeinderat deswegen entscheiden müssen, wie viele der Grundstücke im ersten Schritt zum Verkauf stehen sollen - und wie viele erst einmal zurückgehalten werden.

In dieser Sitzung wird der Gemeinderat dann auch bereits die Vergabekriterien für die Gewerbegrundstücke vereinbaren. Denn anders als bei den Wohn-Bauplätzen muss die Gemeinde vorab wissen, wer den Zuschlag erhält. Denn beim Gewerbe werden die Grundstücksgrößen an den Bedarf angepasst. Erst wenn klar ist, welche Firma mit welchen Platzwünschen sich ansiedelt, kann es demnach mit der Erschließung losgehen. Anders als beispielsweise im Gewerbepark Mering West, hat sich Ried dazu entschlossen, auch Betriebsleiterwohnungen zuzulassen - allerdings nur mit einer Maximalgröße von 60 Quadratmetern. Natürlich sollen hier den heimischen Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden. Der Bürgermeister geht jedoch davon aus, dass auch einige auswärtige Firmen zum Zuge kommen. "Die Nachfrage ist relativ groß", sagt er.

Im Rieder Baugebiet könnte schon im Herbst 2022 Baubeginn sein

Die Kommune hofft, heuer bereits mit der Erschließung zu starten. Dann könnte im Herbst 2022 oder Frühjahr 2023 Baubeginn sein. Mit den Wohngrundstücken will Ried 2022 in die Vermarktung gehen. Die Vergabe erfolgt ebenfalls nach einem Kriterienkatalog. Hier gibt es unter anderem Extrapunkte für Ortsansässige. Beim jüngsten Baugebiet der Gemeinde in Baindlkirch seien auf diese Weise rund 60 Prozent der Bauplätze an Einheimische gegangen, erklärt Gerstlacher.

Relativ viel Platz ist auch für den Wohnungsbau vorgesehen. Die entsprechenden Grundstücke werden an Investoren vergeben. "Meine Idee ist, dass sich die Firmen mit einem Konzept dafür bewerben. Es sind ja sehr unterschiedliche Wohnformen möglich", sagt der Rieder Bürgermeister. Der Gemeinderat entscheide dann, wer den Zuschlag erhält. Sozialer Wohnungsbau ist im aktuellen Baugebiet nicht vorgesehen. "Wir haben das aber schon im Hinterkopf, dass man da in Ried auch etwas macht", sagt er.

