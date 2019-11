16.11.2019

Rock gegen Rechts

Jugendparlament und der Verein „Mering ist bunt“ holen die Bands Schweigepflicht, The Kraimers und Lulu am Zaun in die Mühle

Lokalen Bands eine Bühne geben, Jung und Alt zusammenbringen. Beides lässt sich gut verbinden. Der Verein „ Mering ist bunt“ und das Jugendparlament haben schon einige Veranstaltungen gemeinsam durchgeführt. Von der „Nacht der Toleranz“, über die „Nacht der Demokratie“ bis zum „Badanger-Festival“. Das Festival „Mering rockt bunt“ knüpft hier an.

Wieder geht es um Musik, gemeinsamen Austausch und natürlich auch politischen Anspruch. Gerade in Zeiten des (Kommunal)-Wahlkampfs sei es wichtig, gegenseitigen Respekt und die demokratischen Werte hochzuhalten, so die Organisatoren.

Fest gesetzt sind die Bands Schweigepflicht, The Kraimers und Lulu am Zaun. Daneben sind die Organisatoren mit einigen „Special Guests“ im Kontakt, die das Programm noch vielfältiger machen: kurze Rap-Einlagen, und ein Beitrag der Fridays for Future Bewegung. Gerockt wird in der Soundmühle im Jugendtreff.

Einlass ist am Samstag, 30. November, um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Neben Getränken wird es auch belegte Semmeln geben.

