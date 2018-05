05:30 Uhr

Schaffen die das noch?

Der Bauhof ist ein weiteres Beispiel für die magere Bilanz der Friedberger Stadtratsarbeit.

Von Thomas Goßner

Einem altgedienten Friedberger Stadtrat entfuhr gestern der Seufzer: „Den neuen Bauhof erlebe ich nicht mehr.“ Trotz steigender Lebenserwartung hierzulande sind die Aussichten tatsächlich nicht allzu groß, dass dieses Millionenprojekt irgendwann in den nächsten Jahren zu einem vernünftigen Abschluss kommt. Stattdessen produziert die Politik weiter munter Kosten – zusätzlich zu den 1,5 Millionen Euro, die bereits für den Bauhof am Lueg ins Land investiert wurden. Ist dieser Stadtrat überhaupt in der Lage, große Vorhaben zu stemmen? Das meiste, was derzeit zum Abschluss kommt, rührt noch aus der letzten Wahlperiode her. Die aktuelle Bilanz fällt hingegen mager aus.

Themen Folgen