Sie verwandelt sich in digitale Action-Helden

Kate Rauscher aus Mering liebt anspruchsvolle Computerspiele und schlüpft selbst in die Rolle ihrer Lieblingsfiguren. Was sich hinter dem Hobby Cosplay verbirgt.

Von Heike Scherer

Kate Rauscher trägt ein selbst genähtes schwarzes Top, eine gleichfarbige Hose und einen silbrigen Anhänger mit schwarzem Band um den Hals. Die Haare hat sich die junge Frau in einem raffinierten Grauton selbst gefärbt. Die 22-jährige Meringerin hat das Cosplay, was übersetzt Kostümspiel heißt, als Hobby entdeckt. Ihr Studium im Modedesign, das sie im vierten Semester an der Münchner Akademie für Mode und Design absolviert, ist ihr dabei von großem Vorteil.

Wer sich in eine Figur aus einem Computerspiel, Anime oder seinen Lieblings-Superhelden verwandeln möchte, braucht spezielle Materialien und Talent im Nähen und Basteln. Perücken, spezielles Make-up und die Tickets für Conventions, auf denen sich Cosplay-Begeisterte treffen, sind nicht gerade günstig. „Am billigsten ist noch der Stoff“, verrät Kate. Ihr sehr spezielles Hobby hat seinen Ursprung in Japan. Doch auch bei uns wird die Cosplay- Community immer größer und seit knapp eineinhalb Jahren gehört die 22-Jährige dazu.

„Im Alter von 13 Jahren liebte ich Mangas und Animes, japanische Comics und Zeichentrickfilme“, erinnert sie sich. Eine Freundin aus der Realschule habe sie darauf aufmerksam gemacht. Von da an habe sie fast täglich Manga gelesen und mittlerweile befinden sich mehr als 200 japanische Comics in ihrem Besitz. Mit 18 Jahren fand sie Interesse an „Roleplay Games“, bei denen man in die Rolle eines Helden schlüpft, Aufgaben erledigt und eine Geschichte nachspielt. Ihr Lieblingsspiel damals war „Skyrim“, in dem man als das sogenannte „Drachenblut“ das Land „Himmelsrand“ vor einem bösen Drachen retten muss. „Die Musik, die Landschaften und die Geschichte sind so reizvoll, dass ich es immer noch gerne spiele“, verrät sie lächelnd.

So wurde sie zur Sirene Maya

Auch „Borderlands 2“ spielt sie sehr gerne und hatte im Januar 2017 die Idee, sich in eine ihrer Lieblingsfiguren daraus zu verwandeln. Es war die Sirene Maya mit blauen Haaren, einem gelb-schwarz-silberfarbenen Body, einer engen Hose und gelb-schwarzen Schuhen. Ihre Waffe ist ein Sniper Rifle. Um diese herzustellen, lud sie einen Screen-shot davon mit einem Grafikprogramm herunter und zeichnete damit einen „Blueprint“. Diesen druckte sie in Originalgröße aus, um die Einzelteile aus Eva-Foam, einem besonderen Schaumstoff, ausschneiden, zusammenkleben und bemalen zu können. Damit das Gewehr wie im Spiel leuchten kann, dachte sie auch daran, es mit LED-Lichtern zu versehen. Für das gesamte Kostüm gab sie ungefähr 250 Euro aus.

Nach drei Monaten Arbeit war ihr erstes Cosplay-Outfit fertig. Gerade noch rechtzeitig, um an der „Animuc“ in Fürstenfeldbruck teilnehmen zu können. Das ist eine Convention, bei der Händler Anime, Film und Gaming Merchandise wie zum Beispiel T-Shirts, Figuren und Tassen, sowie japanische Süßigkeiten und Getränke verkaufen. Auch verschiedene Künstler dürfen dort ihre Werke ausstellen und verkaufen. Außerdem werden Workshops im Nähen oder für den Umgang mit Materialien für Cosplay angeboten. „Ich wollte dort Freunde treffen und mich in meinem Kostüm fotografieren lassen“, verrät die angehende Designerin, deren Studium für das neue Hobby sehr hilfreich ist.

Als zweite Cosplay-Figur wählte sie eine Lunari Kämpferin aus dem Spiel „League of Legends“ aus. „Diana ist für mich ein äußerst faszinierender Charakter“, schwärmt Kate Rauscher. Sie besitzt ein Schwert, das einer Mondsichel gleicht. Das Kostüm setzt sich aus einem dunkelblauen Anzug, einer türkisfarbenen Weste, einer silbernen Rüstung und blauen Schuhen zusammen. Für diesen Charakter trägt sie eine lange silberfarbene Perücke, die Augen sind schwarz geschminkt und eine wichtige Rolle spielen auch die weißen Kontaktlinsen mit schwarzem Rand.

Die Meringerin zeigt auch ihr erstes selbst genähtes Stück, ein Wikinger-Gewand. Um mit ihrer Tante beim mittelalterlichen Spektakulum im Angelbachtal teilnehmen zu können, hatte sie sich vergangenes Jahr aus weinrotem Leinen ein langes Unterkleid angefertigt. Dazu nähte sie noch eine braune Schürze mit Borten und einen Lederbeutel.

Mittlerweile sitzt Kate bereits an ihrem dritten Cosplay-Charakter, der noch im August fertig sein soll. „Ich habe mich für eine Heilerin aus „League of Legends“ entschieden, weil ich ihr Design sehr mag“, sagt sie. Rock, Cape und Horn, das der Figur aus der Stirn wächst, sind bereits fertig.

Die junge Frau hat aber noch viele weitere Hobbys und Talente: sie geht gerne zum Bogenschießen und Snowboarden, singt in einer Band, spielt Harfe, fotografiert in den Bereichen Porträt und Fashion, modelt gelegentlich und nimmt als Wikingerin an Mittelaltermärkten teil.

Wer sich für Cosplays und andere Arbeiten von Kate Rauscher interessiert, findet sie als „Lumina Cosplay“ auf Facebook oder auf Instagram als „lumina_cosplay“.

