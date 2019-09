vor 1 Min.

Sieben neue Bäume für die Gunzenleestraße

Ein Blickfang ist die Allee an der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße in Kissing. Auch an der Gunzenleestraße sollen neue Bäume gepflanzt werden.

61000 Euro bewilligt der Bauausschuss für die Begrünung. Außerdem befasst er sich mit dem Dach der Paartalhalle.

Von Christine Hornischer

Das Straßenbild der Gunzenleestraße soll durch sieben Standorte für Bauminseln wiederhergestellt werden. Beim Bau der Gunzenleestraße wurde ein schmaler Grünstreifen mit Bäumen erstellt. Die Vegetationsfläche für die Bäume wurde jedoch zu klein bemessen, sodass nach einigen Jahren die Standsicherheit und Wuchsqualität nicht mehr vorhanden war. Auch bestand die Gefahr, dass die Gas- und Wasserleitungen unter der Gunzenleestraße Schaden nehmen. Aus diesem Grund wurden alle Bäume entfernt.

Fraktionsvorsitzender Franz-Xaver Sedlmeyr von der CSU sagte: „Seit Jahren wünschen sich die Bürger ihre Bäume zurück.“

Petra Pfeiffer von der SPD sah das Vorhaben eher kritisch: „Wenn jetzt wieder so große Bäume hinkommen, kann es dann nicht wieder passieren, dass die Gasleitungen, die da verlegt sind, tangiert werden?“ Stephan Fritz von den Landschaftsarchitekten Stadt-Land-Fritz in Friedberg erklärte, dass dem Büro ein detaillierter Plan der Leitungen vorliege und die Bäume so gepflanzt werden, dass sie den Leitungen nicht in die Quere kommen. Es wurde genauestens geprüft, wo Bäume sinnvoll und nachhaltig gepflanzt werden können, so der Landschaftsarchitekt. Die Räte des Bauausschusses genehmigten einstimmig die Neupflanzung von sieben Bäumen in der Gunzenleestraße, die auf 61000 Euro geschätzt wird. Im Vermögenshaushalt waren für das Jahr 2019 bereits 40000 Euro bereitgestellt worden.

Paartalhalle: Undichte Stellen am Dach repariert

Die Firma ILD Deutschland hat das Dach der Paartalhalle (PTH) über dem Veranstaltungsbereich und das höher liegende Dach der Bistro- und Bürobereiche überprüft.

Die neun undichten Stellen wurden bereits repariert. Auch sind die vorhandenen Dacheinläufe nicht systemkonform ausgeführt und müssen ausgetauscht werden. „Alles in allem haben wir da gute Aussichten“, stellte Bürgermeister Reinhard Gürtner fest.

