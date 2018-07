vor 17 Min.

Sommergefühle beim Kissinger Brunnenfest

Auch nach über 20 Jahren stellen die Vereine wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm rund um den Rathausplatz auf die Beine. Manche Gäste kommen nicht nur wegen der Hitze kräftig ins Schwitzen

Von Aykut-Can Baytak

Es ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Kissinger Kultur: das Brunnenfest. Zwei Tage lang wurde rund um den Rathausplatz gefeiert. Während heuer am ersten Tag die Akustik-Rock Band Three Chords And The Truth auf der Bühne vor der Mittelschule mit Country Songs für gute Stimmung sorgte, galt der zweite Tag den Vereinen und ihren Ständen. „Selten hatten wir ein solch vielfältiges Angebot auf dem Brunnenfest“, stellte Kissings Bürgermeister Manfred Wolf in seiner Begrüßungsrede fest.

Den Anfang auf der Showbühne machte eine Gruppe des Kissinger Tanzstudios Effekt mit einer Aufführung des Märchens „Die Schöne und das Biest“. Im Anschluss an eine Breakdance-Einlage der „Heartbreaker“ führten die turniererfahrenen Gruppen „Explosion“ und „Destination“ ihre Choreografien auf. „Für diesen Auftritt üben wir schon seit etwa einem Jahr ungefähr dreimal pro Woche“, so Tänzer Giampiero Argentiero. „Wir waren auch letztes Jahr dabei, die Stimmung hier und das gute Wetter sorgen für Sommergefühle“, fand er.

Unweit von der Bühne reihten sich unter anderem die Stände der Fischergilde und der Freiwilligen Feuerwehr Kissing, die mit Fischspezialitäten und Steaksemmeln für die Bewirtung der Besucher auf dem Rathausplatz sorgten, auf. Der Schützenverein Gunzenlee bot den Gästen neben einem Kaffee- und Kuchenstand auch die Möglichkeit, an Schießstand mit Lichtgewehr und Blasrohr die eigene Zielgenauigkeit auf die Probe zu stellen. Sabrina Eckhart vom Verein gab den weniger erfahrenen Schützen Tipps zum perfekten Schuss.

Weniger um Genauigkeit als um Tempo ging es beim Stand der Handballer des Kissinger SC. Ein sogenannter „Speedmesser“ hinter dem Handballtor erfasste die genaue Geschwindigkeit des geworfenen Balles. „Der aktuelle Rekord hier liegt bei 87 Stundenkilometer“, sagte Jakob Asmussen, der selbst Handball im Verein spielt. „Immer mehr Leute versuchen jetzt, das zu überbieten.“ Zum Vergleich: Profi-Handballer erreichen mit ihren Würfen eine Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometer.

Deutlich langsamer unterwegs waren die Kamele und Ponys der Kerler Kameloase. Hier konnten die Kinder eine Runde auf dem Rücken eines Vierbeiners über den Außenbereich der Schulanlage drehen. Gut besucht waren auch der Schminkstand des Fördervereins der Grundschule Kissing, das Kinderkarussell der Gemeinde sowie der Sportplatz nebenan, auf dem der Tennis Club Kissing die Möglichkeit zum Spielen auf einem Minispielfeld bot.

Eher ruhig ließ es David Mühlendych angehen, der mit seiner kleinen Tochter vom leckeren Marmorkuchen probierte, während seine Frau beim Schminkstand arbeitete. „Für mich war das Highlight das Country-Musik Konzert gestern Abend“, so der vierfache Familienvater. „Heute hat meine Tochter außerdem noch einen Tanzauftritt, da muss der Papa zuschauen“, sagte er und lachte. Doch auf dem Brunnenfest konnten die Kinder auch etwas lernen. Am Stand des Bundes für Naturschutz präsentierte Petra Hofberger, Vorsitzende der Ortsgruppe, den Kindern ein Blätterquiz, bei dem sie neben Süßigkeiten auch Plüschtiere gewinnen konnten, wenn sie den gezeigten Blättern den richtigen Baum zuordneten.

Auch die Friedberger Allgemeine war wieder mit dem Bullen-Rodeo vertreten. Mutige Besucher jeden Alters durften sich am wilden Ritt versuchen. Die fünf Bullen-Bezwinger mit der besten Zeit gewannen einen Gutschein für den Handwerk Handel „Der Kissinger“ in Höhe von bis zu 30 Euro.

Nur wenige Meter vom Bullen-Rodeo entfernt, wies die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg unter anderem auf die Wichtigkeit vom Gurt im Auto hin. Ein Kindersitz mit Dummy demonstrierte, mit welcher Wucht ein Baby bei einem Aufprall mit 20 Stundenkilometer aus dem Sitz geschleudert werden kann. „Und für Radfahrer gilt: Helme retten Leben“, so Rudolf Rothammer vom Verein. Wie brenzlig das Autofahren unter Alkoholeinfluss oder bei schlechtem Wetter sein kann, konnten Besucher an zwei Computersimulatoren testen. „Hier kann man seine eigene Reaktionsgeschwindigkeit unter extremen Umständen ausprobnieren. Bei schlechter Witterung oder mit 1,3 Promille ist das natürlich eine Herausforderung.“ Die realistisch wirkenden Simulationen brachten tatsächlich einige erfahrene Fahrer ins Schwitzen.

Und so war für jeden Besucher etwas dabei, von Blasmusik der Grundschule Kissing über Showdance des SV Mering bis hin zum Fahrsicherheitstraining am Computer. Für viele Besucher ging es einfach um das Beisammensein in ausgelassener Atmosphäre. „Ich finde es immer wieder schön, hier am Brunnenfest meine Freundinnen zu treffen und altbekannte Gesichter wieder zu sehen“, meinte Donna Bartl.

