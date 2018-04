vor 1 Min.

Späte Tore entscheiden das Derby

Stätzling II kassiert gegen Rinnenthal eine bittere 1:4-Niederlage

Von Peter Kleist

Auf einen Mann waren die Stätzlinger um ihren „Bankcoach“ André Wolf letztlich gar nicht gut zu sprechen: auf Schiedsrichter Patrick Beutmiller. Der hatte vor dem spielentscheidenden 3:1 für Rinnenthal einen strittigen Freistoß für die Gäste gepfiffen, der diese Partie in der 90. Minute schließlich entschied.

Es war ein Spiel, das lange keine Höhepunkte aufwies und sich meist im Mittelfeld abspielte. Die Rinnenthaler Gäste waren schon früh (9. Minute) durch einen sehenswerten 30-Meter-Schuss von Agustin Barbano in Führung gegangen und sie brachten diesen knappen Vorsprung auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel machten die abstiegsbedrohten Hausherren dann endlich mehr Druck und sie wurden in der 57. Minute schließlich auch für ihr Engagement belohnt. Jolko Liedtke machte aus dem Gewühl heraus das 1:1.

Nun wollten die Stätzlinger um ihren Spielertrainer Felipe Lameira mehr – und wurden bestraft. Mit einem klasse Pass hebelte Barbano die FCS-Abwehr aus, Martin Birkmeier ging auf und davon und traf nach 74 Minuten zum 2:1 für den Gast. Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, hätte der FCS in der 76. Minute seine „Dreifachchance“ zum 2:2 genutzt. Erst traf Sebastian Kneer die Querlatte, den Abpraller köpfte Marco Heckmeier genau auf BCR-Keeper Fuhrmann, der schließlich auch Heckmeiers zweiten Versuch vereitelte. So kam es, wie es kommen musste: In der 90. Minute bereitete Tobias Friedl das 3:1 für Rinnenthal nach dem Freistoß mustergültig vor – wieder vollendete Martin Birkmeier. Und in der zweiten Minute der Nachspielzeit vertändelte Jolko Liedtke an der Mittellinie den Ball, Elias Bradl ging auf und davon, umspielte auch noch Torhüter Bader und schob zum 4:1 für Rinnenthal ein.

FCS II Bader, M. Heckmeier, T. Heckmeier, T. Farrenkopf (85. Richter), M. Farrenkopf, Failör, Lameira, Seemüller (58. Gangl), Kneer, Liedtke, Jakob – BCR Fuhrmann, Lulei, Roppel, Zapf, Greinbold, Surauer, Stadler, Bradl, Reisinger, Friedl (61. Birkmeier), Barbano. – Tore 0:1 Barbano (9.), 1:1 Liedtke (57.), 1:2 Birkmeier (74.), 1:3 Birkmeier (90.), 1:4 Bradl (90.+2) – Zuschauer 80

