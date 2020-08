vor 35 Min.

Stadtsparkasse sponsert Helmtest für die Verkehrswacht

Die Verkehrssicherheit zu fördern ist ein zentrales Anliegen der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg. Um dieses Ziel konsequent zu verfolgen, sollen auch moderne Gerätschaften zum Einsatz kommen, die für mehr Verkehrssicherheit beitragen können.

Mit ihrem neu entwickelten Testmodul „Helmtest“ wendet sich die Verkehrswacht den radfahrenden Verkehrsteilnehmern jeden Alters zu. „Ich schütze meinen Kopf und trage einen Helm!“ ist der Appell, so KVW-Vorsitzender Helmut Beck, der mit der Aktion für das freiwillige Tragen eines Fahrradhelmes wirbt. Unterstützung bekam die Kreisverkehrswacht von der Stadtsparkasse Augsburg, die diese Neuentwicklung finanziell begleitete. „Wir wissen, was die präventiven Aktionen der Verkehrswacht für einen Sicherheitsgewinn haben“, so der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Augsburg, Rolf Settelmeier. Im Beisein vom Leiter Beratungs Center Friedberg-Sparkassenplatz Rainer Genswürger, dem Landratsstellvertreter Manfred Losinger und Entwickler Hannes Beck (Fa. bectec) erläuterte der KVW-Vorsitzende den Ablauf und die beiden Schülerinnen Lucia und Anna duften den Praxistest vornehmen. Durch einen Schlag mit dem Gummihammer auf einen ungeschützten Holzkopf wird die Aufprallwucht, die bei einem Sturz auf die Fahrbahn wirkt, samt Verletzungen simuliert. (hbe)

Themen folgen