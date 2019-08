vor 29 Min.

Teures E-Bike aus Garten in Kissing gestohlen

Jemand ist in Kissing in einen Garten eingestiegen und hat ein Mountainbike im Wert von 1500 Euro entwendet.

In einem Garten in der Kissinger Ahornstraße hat jemand ein abgeschlossenes Mountainbike entwendet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter das Damenrad der Marke Specialized gestohlen.

Es handelt es sich um ein mattschwarzes E-Bike mit einem Wert von rund 1500 Euro. (tril)

